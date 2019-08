Ed Sheeran: Schluss mit der Musik? 😨

Ed Sheeran gönnt sich eine Pause!

Erst kürzlich hat Ed Sheeran in seinem "No.6 Collaborations Project" Album Songs mit Stars wie Cardi B, Camila Cabello und Eminem veröffentlicht. Die Platte ist wie immer extrem erfolgreich. Doch wer gehofft hat, Ed Sheeran mit den Songs noch einmal Live zu erleben, den müssen wir leider enttäuschen. Für Ed heißt es erstmal Schluss mit Live-Musik! In einem Interview hat der Sänger verraten: "Das wird mein voraussichtlich letztes Konzert für 18 Monate." Diesen Monat hatte der sympathische Rotschopf sein letztes Konzert der "Divide Tour" in Ipswich, England. Aber natürlich hört Ed Sheeran nicht komplett mit der Musik auf, wie es in einigen Gerüchten hieß! "Ich werde verdammt noch mal nicht aufhören! Die Presse ist mal wieder überdramatisch. Ich mache 18 Monate Pause, um ein neues Album aufzunehmen und mit meinen Katzen abzuhängen", kontert Ed in seiner Instagram Story. Und ganz ehrlich: Diese Pause hat sich der Musiker mehr als verdient! Wenn das bedeutet, dass wir danach ein neues Album haben, warten wir doch gerne. ☺️

Ed Sheeran: Erfolgreichste Tour aller Zeiten!

"9 Millionen Zuschauer, 893 Tage, 46 Länder, 175 Städte, 260 Konzerte, 268 Crewmitglieder, 193265 Meilen (ca. 311.030 km) auf dem Zähler, zwei gebrochene Arme, drei Hochzeiten, vier Babys. Was für eine wilde Fahrt, die Divide-Tour doch war", schreibt Ed Sheeran unter seinen Instagram Post. Wer die Zahlen liest, versteht gleich noch mehr, warum der Sänger sich eine kleine Auszeit gönnen will! Eds "Divide"-Tour ist mittlerweile als größte Tour aller Zeiten in die Musikgeschichte eingegangen – beeindruckend! Über 2,5 Jahre war der "Shape Of You"-Sänger jetzt mit seiner Crew unterwegs. In der Zeit hat sich Ed Sheeran sogar selbst verlobt und seine geliebte Cherry Seaborn geheiratet! Dabei hat er schon im Jahr 2015 angefangen das Album zu schreiben! Das beweist mal wieder, wie viel Mühe und Kraft der Sänger in seine Musik steckt. Wir hoffen, dass er sich mit seiner Frau und seinen beiden Katzen gut erholen kann, um neue Inspiration für herzerwärmende Love-Songs zu sammeln. ❤️

