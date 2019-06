Ed Sheeran: Neue Songs mit Cardi B, Camila Cabello, Eminem

Ed Sheeran „No.6 Collaborations Project“

Aufgepasst Ed Sheeran Fans: Am 12. Juli ist es endlich soweit, denn der Sänger wird sein viertes Album „No.6 Collaborations Project“ rausbringen! Zuvor erschienen 2011 „+“, 2014 „ד und 2017 „÷“, sprich Eds letztes Album ist schon ganze zwei Jahre her. Umso mehr dürfen sich alle Fans jetzt auf das Neue freuen, denn das wird definitiv etwas Besonderes …

Feature auf neuem Album

Das neue Album besteht nämlich nur aus Featuren, also jeder einzelne Song ist mit einem anderen geilen Künstler zusammen entstanden! In den letzten Wochen veröffentlichte Ed ja bereits „I Don’t Care“ mit Justin Bieber und den neuen Song „Cross Me“ mit Chance the Rapper und PnB Rock. Das Musikvideo mit Justin war übrigens echt crazy ... Die anderen Songs haben aber mindestens genauso geile Feature, wie der Sänger jetzt mit einer Tracklist auf Insta zeigte. Mit dabei sind Lieder wie „South Of The Border“ featuring Cardi B und Camila Cabello oder auch “Remember The Name” mit Eminem und 50 Cent! WTF! Also DAS ist wirklich ein Album-Release, den wir kaum noch abwarten können …

Abstimmen

Folg uns jetzt auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: