Ed Sheeran: Neuer Song mit …

Ed Sheeran: Geheimnisvolle Song-Ankündigung

Am 10. Mai veröffentlichten Justin Bieber und Ed Sheeran ihre gemeinsame Single „I Don’t Care“. Die Fans lieben den Song und das dazugehörige crazy Video und sind mega happy darüber, dass Justin ausgerechnet mit Ed sein musikalisches Comeback gefeiert hat. Doch obwohl „I Don’t Care“ erst ein paar Tage alt ist, steht Ed Sheeran jetzt schon wieder mit einem neuen Song in den Startlöchern! Die nächste Single des 28-jährigen Briten wird „Cross Me“ heißen und wieder ein Feature sein! So viel verriet Ed jetzt mit einem neuen Insta-Post. Wer ihn bei dem Song unterstützt, wollte er aber noch nicht verraten, denn die Namen seiner Co-Stars hat er geschwärzt und seine 29 Millionen Insta-Abonnenten zum Rätselraten aufgerufen. Das kommt uns doch bekannt vor! Vor der Veröffentlichung von "I Don't Care" lief es nämlich ganz ähnlich ab ;)

Ein weiterer geheimnisvoller Hinweis des Sängers deutet darauf hin, dass „Cross Me“ bereits am kommenden Freitag erscheinen könnte. Wir sind schon mega gespannt, was Ed Sheeran jetzt wieder für uns in petto hat!

Instagram/teddysphotos

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: