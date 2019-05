Justin Bieber: Hier kannst du jetzt schon seinen neuen Song hören!

Justin Bieber & Ed Sheeran posten Songtext-Rätsel

Fast ein Jahr ist es her, seit Justin seinen letzten Song "No Brainer" veröffentlichte. Doch jetzt drehen seit Tagen alle „Beliebers“ durch, denn der Kanadier hat via Social Media einen Countdown gestartet, wann er sie denn jetzt endlich mit der lang ersehnten, neuen Musik überraschen wird. Am kommenden Freitag ist es so weit – und der 25-jährige hat sich dafür Unterstützung der Superlative geholt: Ed Sheeran!

Instagram/justinbieber

Um es für die Fans noch spannender zu machen, haben die beiden Sänger vor wenigen Stunden die ersten Wortfetzen aus dem Songtext gepostet. Ed Sheeran veröffentlichte diesen Post…

… während von Justin Bieber diese Zeilen auf Instagram zu lesen sind:

Klingt irgendwie gut, aber macht auch nicht so wirklich Sinn, oder? Ein cleveres Fan-Girl ist dahintergekommen, dass es sich bei diesen kryptischen Insta-Posts um ein Rätsel handelt – und hat es gelöst. Denn setzt man Eds und Justins Worte zusammen, entsteht ein Text, der tatsächlich Sinn ergibt:

“Cause I don’t care,

When I’m with my baby yeah

All the bad things disappear

And you’re making me feel like I’m loved by somebody

I can deal with the bad nights

When I’m with my baby, yeah

Cause I don’t care, long as you just hold me near

You can take me anywhere

And you’re making me feel like I’m loved by somebody

I can deal with the bad nights

When I’m with my baby yeah”

Doch es kommt noch besser: In seiner Insta-Story hat Justin Bieber bereits ein paar Sekunden seines brandneuen Songs gepostet! Hier könnt ihr reinhören:

Es ist höchstwahrscheinlich, dass es sich bei dieser kleinen Kostprobe tatsächlich um den Song mit Ed Sheeran handelt, dessen Titel bislang noch unbekannt ist - schließlich hat Justin seinen Gesangs-Kollegen auf dem Insta-Post verlinkt 😉

