Ed Sheeran: Rolle in „Star Wars: Episode IX“

Wird Ed Sheeran jetzt zum Filmstar? Nach seiner Gastrolle bei „Game Of Thrones“ hat der Sänger jetzt eine weitere Rolle ergattert. Mit „Star Wars: Episode IX“ wird der 27-Jährige sogar ins Kino kommen!

„Star Wars: Episode IX“: Die Dreharbeiten laufen

Ed Sheeran hat das geschafft, wovon andere „Star Wars“-Fans nur träumen können: Der britische Popstar wird im neunten Teil der Science-Fiction-Saga mitspielen! „Star Wars: Episode IX“ wird gerade gedreht und „Star Wars: Die letzten Jedi“ fortsetzen. Die Dreharbeiten haben bereits im August begonnen, bisher wurden Szenen in London und Jordanien gedreht. Trotzdem ist noch lange kein Ende in Sicht: Der internationale Kinostart ist erst für den 19. Dezember 2019 geplant.Ihr müsst euch also noch ein ganzes Jahr gedulden, bis ihr Ed Sheeran auf der Kinoleinwand bewundern könnt.

Diese Rolle bekommt Ed Sheeran

Wenn man es ganz genau nimmt, ist es allerdings gar nicht mal soo schlimm, dass ihr noch so lange warten müsst, denn ehrlich gesagt werdet ihr Ed gar nicht wirklich sehen. Denn der Sänger übernimmt in „Star Wars: Episode IX“ die Rolle eines „Stormtroopers“! Dementsprechend wird der 27-Jährige in einem weißen Ganzkörperkostüm inklusive Helm stecken und sich null Komma null von den anderen Stormtroopern im Film unterscheiden. Für richtig eingefleischte Ed Sheeran-Fans ist es aber bestimmt trotzdem ein Grund, sich den Film im Kino reinzuziehen. Vielleicht erratet ihr ja, unter welchem Kostüm sich der Superstar versteckt.

Das könnte euch auch interessieren: