Ed Sheeran: Darum hält er sich aus dem Taylor Swift Streit raus!

Ed Sheeran: Team Taylor!

Ed Sheerans Fans wunderten sich in den letzten Tagen darüber, dass der Pop-Sänger bisher keine Partei ergriffen hatte – schließlich ist er ein guter Freund von Taylor Swift und selbst in der Musikindustrie tätig! Unter seinen Posts fanden sich Kommentare wie: "Du solltest wirklich etwas posten und für Taylor einstehen." Viele fragten sich: Hat Ed Sheeran keine Meinung zu dem Thema? Oder steht er etwa nicht hinter seiner Freundin Taylor Swift? Doch, das tut er! Ed Sheeran antwortete auf Instagram jetzt nämlich einem seiner Fans mit einem klaren Kommentar: Der "I Don't Care"-Star schrieb darin: "Ich habe mit Taylor persönlich gesprochen, wie immer." Okay … Und was heißt das jetzt?

Ed Sheeran: Zwischen Taylor Swift und Justin Bieber

Da Ed Sheeran gerade mit Justin Bieber (25) und ihrem gemeinsamen Song "I Don't Care" einen Mega-Hit landete, kann er natürlich nicht seinen guten Kollegen fertig machen, oder sich auf eine der beiden Seiten stellen – wahrscheinlich drückt er sich deshalb so vorsichtig aus. Immerhin versichert er uns, dass er mit Tay über das Drama gesprochen hat. Damit ist klar, dass Ed immer hinter seiner guten Freundin Taylor Swift gestanden hat, und sie in ihren Aktionen unterstützt. Toll! Klar, hätten wir uns mehr von seinem Statement erhofft – aber mal ehrlich: Ist es nicht irgendwie sympathisch, dass Ed sich nicht – wie so viele andere – extrem in die Sache einmischt?

Abstimmen

Folg uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Das könnte dich auch interessieren: