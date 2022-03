Ed Sheeran: Jetzt steht er vor Gericht!

Ed Sheeran: Er soll diesen Song geklaut haben

Am Freitag (04. März) tauchten Bilder von Ed Sheeran auf, wie er ein Londoner Gerichtsgebäude verlässt. Was ist vorgefallen? Der Sänger wird von den Musikern Sami Chokri und Ross O‘Donoghue verklagt, die behaupten, er hätte Teile seines Mega-Hits "Shape Of You" von ihrem Song "Oh Why" geklaut.

Der Rechtsstreit hat bereits im Juli 2018 begonnen, als die Musiker ihre Klage auf "Urheberrechtsverletzung, Schadensersatz und Gewinnabrechnung im Zusammenhang mit der angeblichen Rechtsverletzung" eingereicht haben. Der Streit führte dann dazu, dass die Tantiemen für den Song bis zu einer gerichtlichen Entscheidung erstmal ausgesetzt wurden.

Ed Sheeran: Die Gerichtsverhandlungen laufen

Diese Entscheidung hat Ed Sheeran finanziell, der ein geschätztes Vermögen von rund 147 Millionen Pfund (ca. 178 Millionen Euro) hat, zwar nicht, der Sänger sagt aber, dass durch diese Anschuldigungen sein Ruf beschmutzt und ruiniert worden sei. Die dreiwöchigen Gerichtsverhandlungen, die jetzt am Freitag begonnen haben, sollen jetzt ein Ende des Streits zwischen den Parteien bringen. Bei einem Urteil Ende 2020 hieß es bereits, dass sich die involvierten Parteien auf Kosten von rund drei Millionen Pfund (ca. 3,6 Millionen Euro) einstellen können. Es ist nicht das erste Mal, dass Ed Sheeran wegen Plagiatsvorwürfen vor Gericht steht: Bereits für seine Songs "Photograph" und "Thinking Out Loud" wurde der Sänger verklagt.

