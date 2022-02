Die komischsten Wachsfiguren der Stars

Zandaya, bist du's? Das Madame Tussauds in London präsentierte mit diesem Foto stolz die neuste Wachsfigur des "Euphoria"-Stars, doch Fans sind gar nicht glücklich. Zendaya ist kaum wiederzuerkennen und sieht völlig anders aus. Einige sagen, dass sie eher wie ein verlorenes Kind der Kardashian-Jenners aussieht, andere fragen sich, warum eine der modischsten Frau der Welt in so ein komisches Outfit gesteckt wurde. Bei einem anderen Kommentar muss man kurz schmunzeln: "Sie haben sie aussehen lassen, als würde sie jemandem gleich eine klatschen", schreibt "Canada's Drag Race"-Star Priyanka. Und man kann nicht leugnen, dass Zendayas Gesichtsausdruck etwas sassy bzw. zickig aussieht. Was nun wirklich gar nicht zu ihr passt!