Ed Sheeran gibt Einblicke in sein Privatleben!

Kurz vor dem Release von "Subtract" wird Ed Sheeran am 03. Mai über Disney+ die vierteilige Doku-Serie "The Sum Of It All", veröffentlichen. Es sollte eine Dokumentation über die Entstehung seines Albums werden, doch durch die Ereignisse in seinem Privatleben wurde daraus so viel mehr: "Als mein Leben ein paar Wendungen nahm, änderte sich das Thema des Albums und damit auch die Dokumentation. Es wurde etwas ganz anderes, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich wollte dem Album einen Kontext geben, da es sehr persönliche Dinge berührt, die wir alle erleben", so Ed Sheeran im Ankündigungs-Post zur Doku-Serie. Im Trailer sind bereits ein paar berührende Ausschnitte mit seiner Frau Cherry und von seinem verstorbenen besten Jamal zu sehen. Eins ist auf jeden Fall jetzt schon sicher: Beim Anschauen der Dokumentation wird kein Auge trocken bleiben.