„Guardians of the Galaxy Vol. 3” – Warum kann Groot plötzlich sprechen?

Achtung, Spoiler! Dieser Artikel enthält kleine Spoiler zu "Guardians of the Galaxy Vol. 3"!

Der Film „Guardians of the Galaxy Vol. 3” hat jede Menge schockierende Momente. Die Kindheit und Vergangenheit von Rocket wird viele Fans zu Tränen rühren. Aber eine Szene überrascht Fans vom Marvel Cinematic Universe besonders: Groot kann plötzlich sprechen!

Denn bisher konnte Groot nur drei Wörter sagen: "Ich bin Groot!". Allerdings konnten seine Freunde immer verstehen, was Groot eigentlich sagte. Der Joke ist: Während Groot "Ich bin Groot" sagt, HÖREN seine Freunde etwas anderes – also das, was er eigentlich ausdrücken möchte. Andere, Groot nicht nahestehende Figuren, können dies nicht. Wir hören immer also nur diesen einen Satz...

Auch das Kino-Publikum bekam bisher immer nur "Ich bin Groot" zu hören. Auch uns war es also nicht möglich zu verstehen, was Groot wirklich sagte.

Lediglich die Antworten seiner Freunde oder ihre Reaktionen ließen die Zuschauer*innen verstehen, was Groot ausdrücken möchte. Manchmal war das leicht – in anderen Szenen schwer zu kapieren.

Groots limitierter Wortschatz ist über die Jahre zum Running-Gag geworden. Doch im dritten Guardians ist damit Schluss, denn Groot spricht plötzlich!