"Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte": Hat Queen Charlotte King George III wirklich geliebt?

In der Netflix-Serie heiraten Charlotte und George direkt am ersten Tag, an dem sie sich treffen. Nach Angaben des Buches "Queen Charlotte" von Olwen Hedley aus dem Jahr 1975 ist das gar nicht so weit von der Realität entfernt. Demnach soll George III im Juli 1761 seine Absicht bekannt gegeben haben, Prinzessin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz zu heiraten. Zwei Monate danach trafen sie sich zum ersten Mal und wenige Stunden später heirateten sie – so steht es zumindest auf der offiziellen Seite des Königshauses. Sie lebten zusammen im Buckingham Palace (zu jener Zeit noch Buckingham House) und bekamen 15 Kinder – 9 Söhne und sechs Töchter. Zwei der jüngsten Söhne starben aber im Alter von 1 bzw. 4 Jahren.