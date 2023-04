Meme Star Hasbulla: Statement nach Katzen Misshandlung

Natürlich bekam der Internet-Star für das Katzen-Video jede Menge Kritik. Viele Fans forderten sogar, dass Hasbulla das Tier weg genommen werden sollte. Immerhin ist die Sorge groß, dass die Katze noch schlimmer behandelt werden könnte, wenn Hasbulla NICHT filmt!

Mittlerweile hat sich Hasbulla zu dem Vorfall geäußert und erklärt in einem Video:

„Ich habe nur sanft an dem Ohr gezogen. Die Leute warten doch nur auf den Moment, in dem ich was falsches mache um mich dann dafür angreifen zu können. (…) Die Katze war frech und ich habe an dem Ohr gezupft – mehr nicht. Ich liebe meine Katze (…) Ihr greift mich wegen Nichts an."