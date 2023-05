"Queen Charlotte" erklärt das dunkelste "Bridgerton"-Mysterium

"Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" enthüllt, dass der wahre Grund, warum die Königin immer nach dem Tod ihres Mannes fragt, viel komplizierter ist als einfach nur der Wunsch nach seinem Tod. King George III hatte zwar schon immer mentale Probleme, diese verschlimmerten sich aber zunehmend, sogar bis zu dem Punkt, an dem der König kaum noch einen Bezug zur Realität hat. Er wirkt also fast schon wie ein Geist. Die Königin und ihre Kinder befinden sich aus diesem Grund in einer Art Starre, da der König weder regierungsfähig noch wirklich lebendig ist. Einer der Gründe, warum sich Queen Charlotte den Tod ihres Mannes wünscht, ist, dass das Leiden der ganzen Familie, aber insbesondere George selbst, endlich ein Ende nimmt. Doch es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund: Sie liebt ihn wirklich sehr. Queen Charlotte befindet sich in einem Zustand, in dem sie sich wünscht, dass das Leiden des Königs endlich ein Ende hat und dem Wunsch, an ihm festzuhalten, weil sie ihn so sehr liebt. Als ziemlich pragmatischer Mensch weiß sie aber, dass sein Tod das Beste wäre, aber die Angst, dass sie die Liebe ihres Lebens verliert, bleibt natürlich.