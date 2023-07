Tom Holland: "Vielleicht habe ich ein kleines Problem mit Alkohol."

Tom Holland ist aktuell einer der beliebtesten Schauspieler der Welt. Die meisten kennen ihn wohl als Spider-Man, doch seit seinem Erfolg mit den Filmen als Peter Parker konnte sich der Brite noch einige andere große Rollen, wie in "Uncharted" und "The Crowded Room" sichern. Doch wie er jetzt in einer neuen Folge des "On Purpose with Jay Sheety"-Podcasts verriet, ist in seinem Leben nicht alles so rosig, wie es von außen immer auszusehen scheint.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Tom Holland: Neue Serie löste Nervenzusammenbruch aus!

Niall Horan: "Wir können selbst entscheiden, wie wir unser Leben leben wollen."

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Nach einer "sehr, sehr betrunkenen" Weihnachtszeit im letzten Jahr entschloss sich der Schauspieler dazu, den Januar komplett ohne Alkohol zu verbringen. Dabei merkte Tom: "Alles, woran ich denken konnte, war ein Drink… Das machte mir wirklich Angst. Ich dachte nur: 'Wow, vielleicht habe ich ein kleines Problem mit Alkohol.'" Deshalb fasste er einen Entschluss: Seine Zeit ohne Alkohol sollte über den Januar hinaus gehen. Doch es bereitete ihm einige Schwierigkeiten.