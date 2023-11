"Stranger Things" Staffel 5: SO beginnt die erste Folge! 😱

Will Byers verschwand am 06. November – und genau deshalb wird an diesem Tag auch der „Stranger Things“-Tag gefeiert! Und zu diesem besonderen Tag haben sich die Verantwortlichen dieses Jahr gedacht: Zeigen wir den Fans doch einmal den Anfang der ersten Folge aus Staffel 5. In dem Auszug steht: "DUNKELHEIT. Das Geräusch des KALTEN WINDES. ÄCHZENDE BÄUME. Und… EINE KINDERSTIMME. Die ein vertrautes Lied singt." Was könnte das alles nur bedeuten? Vielleicht beginnt die fünfte Staffel, wie bereits die Staffeln zuvor, mit einer Rückblende… Aber welches "vertraute" Lied ist wohl gemeint? In Staffel 4 hat "Running Up That Hill" von Kate Busch eine zentrale Rolle gespielt – singt Max das Lied als Kind? Oder ist es doch Will als Kind, der "Should I Stay or Should I Go?" von The Clash singt? Es gibt aber noch eine weitere Theorie. Wie bereits letztes Jahr am "Stranger Things" Tag bekannt wurde, wird die erste Folge der fünften Staffel den Titel "The Crawl" tragen. Fans spekulieren seitdem, dass sich der Titel auf Eddie Munson und den Metallica-Song "Master of Puppets" bezieht. Es ist also auch möglich, dass wir zu Beginn Eddie als Kind sehen, wie er genau den Song singt, den er im Finale von Staffel 4 auf der Gitarre performt. Wir sind gespannt… 👀