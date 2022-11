Taylor Swift: Unglaublicher Rekord in den Charts

Taylor Swift: Kritik an "Anti-Hero"-Video

Vergangene Woche wurde Taylor Swift mit heftigen Vorwürfen konfrontiert: Sie sei "fatphobic" (dt. fett-feindlich)! Wie kamen manche Menschen auf diese Idee? In ihrem Musikvideo zu „Anti Hero“ zeigt die Anzeige einer Waage, auf die sie steigt, "fat" (dt. fett) an. Wegen der krassen Kritik wurde diese kurze Stelle nun aus dem Video geschnitten.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Doch der Vorwurf änderte nichts daran, dass die Sängerin mit "Midnights" gleich mehrere Rekorde gebrochen hat – unter anderem für das meist-gestreamte Album an einem einzigen Tag auf Spotify. Aber das ist noch lange nicht ihr größter Erfolg mit dem Album…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Taylor Swift ist nicht mehr aufzuhalten

Taylor ist nicht mehr aufzuhalten: In der 64-jährigen Geschichte der Billboard Hot 100 Songcharts ist sie die erste Künstlerin, die die gesamte Top 10 zur gleichen Zeit für sich allein beansprucht! Damit übertrifft sie Drake, der es im September 2021 eine Woche lang mit neun Songs in die Top 10 schaffte. Es ist auch das erste Mal, dass kein männlicher Künstler in der Top 10 ist. Auf Platz 1 der Charts schafft es "Anti-Hero", gefolgt von "Lavender Haze" und "Maroon". Die anderen "Midnights"-Songs, die es in die Top 10 schafften, sind: "Snow on the Beach", "Midnight Rain", "Bejeweled", "Question…?", "You’re on Your Own, Kid", "Karma" und "Vigilante Shit".

Mit ihren zehn neuen Top 10-Hits hat Taylor nun mit insgesamt 40 Songs die meisten Top 10 Hits unter allen Musikerinnen der Geschichte der Charts. Unter allen Künstler*innen liegt sie nur noch hinter Drake, der bisher 59 Top 10-Hits hat. Auch das Album stieg auf Platz 1 der Billboard-Albumcharts ein: Mit der besten Woche seit sieben Jahren! Unglaublich, was Taylor bisher schon alles geschafft hat – und sie ist sicher noch lange nicht fertig.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->