Harry Styles: Geheime Botschaft in neuem Musikvideo

Harry Styles: Neue Single "Music For a Sushi Restaurant"

"Music For a Sushi Restaurant" ist der erste Song auf dem dritten Studioalbum "Harry’s House" von Harry Styles. Die Idee zu dem Song entstand, während er mit einem Produzenten in einem Sushi Restaurant war: "Einer unserer Songs vom letzten Album wurde gespielt, und ich dachte: 'Das ist wirklich seltsame Musik für ein Sushi-Restaurant', und dann dachte ich: 'Oh, das wäre ein wirklich lustiger Albumtitel'. Und dann, als der Song anfing zu entstehen, sagte ich irgendwie einfach 'Music For a Sushi Restaurant'."

Zum Albumtitel reichte es dann doch nicht ganz, doch der Track wurde zu einem der beliebtesten Songs auf den Alben, weshalb er jetzt auch ein Musikvideo bekommt – und hinter diesem steckt mehr, als man vielleicht denkt...

Harry Styles: Das bedeutet das Musikvideo zu "Music For a Sushi Restaurant" wirklich!

Das Video zeigt den Sänger, wie er als "Meeresfrucht" an einer Küste angespült wird und in die Küche eines Sushi-Restaurants gebracht wird. Dort soll er, wie die anderen Lebensmittel aus dem Meer verarbeitet werden. Er zieht die Mitarbeiter*innen so in seinen Bann, dass er in dem Restaurant abends performen darf: Es läuft etwas schief und er wird doch noch zu Essen verarbeitet werden.

Fans sehen in dem Video schnell eine versteckte Botschaft: "Wenn man erkennt, dass das alles eine Art Metapher ist, um zu zeigen, dass Harry ein Aushängeschild für die Industrie (oder in diesem Fall das Restaurant) ist, und wenn er den kleinsten Fehler macht, wird seine Karriere praktisch zusammenbrechen", so ein Fan. Ein andere Supporter von Harry schreibt: "Das ist wild. Die Symbolik des Lebens in der Musikindustrie ist genau richtig getroffen. Harrys Videos enttäuschen nie, was die Kreativität angeht." Und auch wir müssen sagen: Harry begeistert uns immer wieder mit seinen krassen Musikvideos und den Botschaften, die er mit ihnen vermitteln will!

