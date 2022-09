Harry Styles: Olivia Wilde über Betrugs-Vorwürfe

Drama um Harry Styles

Das Drama rund um Harry Styles hört nicht auf. Erst machte das Gerücht die Runde, dass Harry “Don’t Worry Darling“-Star und Kollege Chris Pine angespuckt haben soll, Dann wurde bei der Premiere des Films in Venedig spekuliert, zwischen ihm und Freundin Olivia Wilde herrsche dicke Luft. Jetzt das nächste Gerücht: Hatten er und Olivia bereits ein Verhältnis, bevor sie sich von Ex Jason Sudeikis trennte?

Jetzt äußert sich die 38-jährige Schauspielerin und Regisseurin erstmals zu den Gerüchten.

Olivia Wilde: Hat sie Jason Sudeikis mit Harry Styles betrogen?

Von 2011 bis 2020 waren Olivia Wilde und “Ted Lasso“-Star Jason Sudeikis ein Paar, sieben Jahre davon sogar verlobt. In dieser Zeit bekamen sie zwei gemeinsame Kinder, ihren Sohn Otis und Tochter Daisy. Für viele galten sie als Traumpaar. Umso überraschender kam dann im November 2020 die Trennung. Zwei Monate später wurde sie dann bereits händchenhaltend mit Harry Styles gesehen.Hatte sie Jason etwa betrogen und war das der wahre Grund für die Trennung?

Bitterböse Trennung: Sorgerechtsstreit und große Vorwürfe

Wie Olivia Wilde nun in einem Interview verriet, waren sie und Jason schon länger getrennt:„Jason und ich hatten einen sehr holprigen Weg und die Beziehung zu Beginn der Pandemie aufgelöst.“ Der Plan sei gewesen wieder als Freunde zueinander zu finden, zum Wohle der Kinder.

Doch der Plan scheiterte, als Sudeikis ihr die Sorgerechtsunterlagen live auf einer Bühne überreichen ließ. Angeblich wäre das nicht sein Fehler, sondern der, der Zustellungsfirma gewesen. Aber Wilde war sich damals sicher „Jasons Vorgehen war eindeutig darauf ausgerichtet mir zu drohen und mich zu überrumpeln“, so die 38-Jährige. Als wäre das nicht schon genug, beantragte Sudeikis dann noch das alleinige Sorgerecht für die Kinder, scheiterte damit jedoch.

Olivia Wilde über ihre Beziehung zu Harry Styles

Olivia Wilde und Harry Styles lernten sich bei den Dreharbeiten zum Film “Don’t Worry Darling“, der noch in diesem Monat in die Kinos kommt, kennen und lieben. Viele vermuteten, dass Harry vielleicht der Grund für die Trennung war. Dazu fand die Regisseurin nun klare Worte: „Dass ich Jason für Harry verlassen habe, simmt so nicht. Unsere Beziehung war vorbei, lange bevor ich Harry traf.“ Glaubt man ihren Worten, dass sie und Jason sich bereits zu Beginn der Pandemie getrennt hätten, wäre sie vor der Beziehung mit Harry also knapp ein Jahr Single gewesen.

Die Schauspielerin selbst ist verärgert über Gerüchte wie diese. Im Interview fragte sie nun vorwurfsvoll: „Haben meine Kinder nicht genug durch?“

