Spuck-Skandal: Harry Styles äußert sich!

Drama rund um Harry Styles

Bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig rückte eins in den Hintergrund: Die Filme. Denn abseits der Kinosäle gab es rund um die Premiere von „Don’t Worry Darling“ besseres Drama als in jedem Hollywoodfilm. Hauptdarstellerin Florence Pugh und Regisseurin Olivia Wilde sollen total zerstritten sein, Letztere soll von Fanliebling Harry Styles nach ein paar Monaten Beziehung wieder getrennt sein, Harry Styles wiederum soll "Don't Worry Darling"-Star Chris Pine angespuckt haben – was ist da denn los?

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Menschliche Barbie schluckt Berg an Tabletten

Stars, die von ihren Kolleg*innen gehasst werden

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______

Fließt zwischen Chris und Harry etwa böses Blut? Bei Instagram und TikTok überschlagen sich die Diskussionen, ob Harry Styles Chris Pine wirklich angespuckt hat.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Spuckattacke von Harry Styles auf Chris Pine?

Mittlerweile ist Harry Styles zurück in den USA und hat nach der Filmpremiere schon wieder sein nächstes Konzert in New York gegeben. Und da nimmt er die angebliche Spuckattacke ganz schön auf die Schippe, wie Aufnahmen von Fans zeigen. „Das ist unsere zehnte Show im Madison Square Garden. Es ist wunderbar, wunderbar, wunderbar wieder in New York zu sein. Ich bin nur ganz schnell nach Venedig rüber, um Chris Pine anzuspucken. Aber keine Sorge, wir sind zurück“, scherzt das ehemalige "One Direction"-Mitglied.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Reaktion von Chris Pine

Auch Schauspieler Chris Pine, beziehungsweise sein Sprecher, hat sich bereits zu dem angeblichen Spuckvorfall geäußert. Gegenüber Variety macht er deutlich: „Nur um das klarzustellen, Harry Styles hat Chris Pine nicht angespuckt. Es gibt nichts als Respekt zwischen diesen beiden Männern und jede andere Vermutung ist ein eklatanter Versuch, ein Drama zu schaffen, das nicht existiert“.

Ein Drama weniger also rund um die Filmfestspiele in Venedig. Wie die Stimmung zwischen Florence Pugh und Olivia Wilde ist und ob Harry Styles und Olivia noch ein paar sind, ist jedoch noch nicht geklärt – es bleibt also weiterhin spannend rund um "Don't Worry Darling".

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->