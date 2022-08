"Twilight": DIESEN Megastar haben sie abgelehnt

Im Podcast „The Twilight Effect” erzählte “New Moon”-Regisseur Chris Weitz, wie er Taylor Swifts sehnlichsten Wunsch leider abschlagen musste. Taylor ist nämlich ein riesen "Twilight"-Fan und wollte über ihren Agenten, der auch Weitz‘ Agent war, an eine Rolle kommen. Aber soweit kam es nicht. Aber wieso?

Taylor Swift war für jede Rolle offen

Ach ja, an der Seite von Robert Pattinson zu spielen, der übrigens mal eine harte „The Batman“-Diät durchstehen musste, könnten wir uns auch vorstellen. Das dachte sich Taylor Swift wohl auch und war deshalb für jede Art von Rolle für den zweiten Teil der Fantasy-Reihe offen. Das hätte „jemand in der Cafeteria oder im Diner oder was auch immer“ sein können, verriet Chris Weitz.

DESHALB wurde sie abgelehnt

Für den Regisseur gab es einen ganz bestimmten Grund, weshalb er Taylor Swift absagte. Bei dem Gedanken, den Megastar auf der Leinwand erscheinen zu lassen, bangte er um seinen Film. Er erklärte den Podcast Moderator*innen, dass wenn so jemand wie Taylor auf die Leinwand käme, „sei für etwa fünf Minuten niemand mehr in der Lage, irgendetwas zu verarbeiten“. Auch wenn er zu gerne gemeinsam Zeit mit Taylor Swift verbracht hätte, musste er die Entscheidung schweren Herzens für seinen Film treffen. Schade Taylor! Wir hätten dich auch gerne auf der Kinoleinwand in einem der "Twilight"-Movies gesehen.

