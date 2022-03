Robert Pattinson krasse Veränderung: So hart war seine "The Batman"-Diät

Robert Pattinson: Krasse Diät zur Vorbereitung auf "The Batman"

Robert Pattinson hat für "The Batman" eine ziemlich krasse Verwandlung hingelegt. Und wer aussehen will wie ein Comicbuch Superheld, muss sich meistens an einer Diät und harten Training orientieren.

Gestern startete "The Batman" endlich in den Kinos und wir können uns ansehen, wie aus dem schmächtigen "Twilight"-Vampir eine kräftige Fledermaus geworden ist. In mehreren Interviews hat Robert Pattinson jetzt gestanden, dass er während der Dreharbeiten 2020 und 2021 eine krasse Diät und hartes Training durchziehen musste. "Ich will nie wieder ein Stück weißen Fisch mit nur Zitrone drauf sehen", witzelte Robert in einem Interview. Klingt nach Low-Carb. Wir verstehen, dass es auf Dauer langweilig wird und hoffen, dass er sich mittlerweile wieder Pasta reinschaufeln konnte. Gelohnt haben sich seine Mühen allemal! Und auch wenn die Diäten vermutlich kein Hobby von Robert Pattinson werden, das "The Batman"-Training hat ihm irgendwann Spaß gemacht …

"The Batman": Robert Pattinson über sein Superhelden-Training

"Training macht deutlich mehr Spaß, wenn man gut darin wird. Wenn man einmal die sechs Wochen Marke geknackt hat, geht es. Danach fühlt man sich sogar schlecht, wenn man nicht trainiert", gesteht Robert Pattinson. Klar, die erste Überwindung und der Start jedes Trainings ist immer am härtesten.

Der "The Batman"-Star weiß, dass eine gute Vorbereitung wichtig für die Verkörperung der Rolle ist. Er ließ sich von Kurt Kubain inspirieren und verriet sogar, welche peinlichen Dinge er für seine Recherche gegoogelt hat. Mit seiner Rolle in "The Batman" tritt der Schauspieler in große Fußstapfen, deshalb ist ihm eine gute Performance sicher wichtig. Bleibt nur eine Frage: Wird er das Training weiterführen? "Egal wie oft man realisiert: 'Wenn ich nur so weitermache, wird es super sein und ich muss diesen harten Teil nie wieder durchmachen.' Aber sobald der Job vorbei ist, denkt man sich wieder: 'Nö, ich werde nicht ein einziges Mal trainieren.'" Dieses lustige Geständnis macht Robert Pattinson nur noch sympathischer, er ist eben ein Genuss-Mensch – und auch ein "The Batman" braucht mal ne Pause. Also esst das Popcorn im Kino bitte ohne schlechtes Gewissen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->