Robert Pattinson: Pleite-Geständnis von "Twilight"-Star

Robert Pattinson überrascht mit Pleite-Geständnis

Robert Pattinson hat ein ziemlich überraschendes Pleite-Geständnis abgelegt. Kurz bevor er seine Rolle in "Twilight" ergattert hatte, ging ihm das Geld aus. Wir erinnern uns: Seine erste große Kinorolle hatte Robert als Cedric Diggory in "Harry Potter und der Feuerkelch".

Ein Durchbruch, der ihm viel Geld einbrachte. So viel, dass er die ersten Jahre easy davon leben konnte. "Ich habe viel Zeit damit verbracht von dem 'Harry Potter'-Geld zu leben", gesteht er in dem Interview mit der GQ. Er gönnte sich ein neues Apartment in London und wollte dann eigentlich eine Musik-Karriere anstreben. "Keine Ahnung, warum ich daran so fest geglaubt habe, denn es gab niemanden, der mir gesagt hat, dass eine Musik-Karriere eine Option wäre", erzählt der "Twilight"-Star weiter. Robert Pattinson spielte viele kleine Auftritte, nahm regelmäßig an Open-Mic-Events teil "und dann ist mir das Geld ausgegangen", erzählt Robert lachend.

Nach "Harry Potter": "Twilight" rettete Robert Pattinson vor der Pleite

Nach "Harry Potter und der Feuerkelch ging Robert Pattinson also pleite, als ihm das Geld ausging, kam die Rettung: Twilight. Das ist übrigens nicht die einzige geheime Verbindung zwischen den Filmen.

Mittlerweile ist sich Robert sicher: "Ich bin definitiv in die falsche Richtung meiner Karriere gelaufen, bevor 'Twilight' kam." Seine Rolle als Edward Cullen brachte wieder vollen Fokus auf die Schauspiel-Karriere, zuerst konzentrierte er sich auf kleiner Filme von Regisseuren, die er mochte, und heute spielt Pattinson sogar den neuen "Batman". Ganz aufgeben musste er die Musik jedoch nicht. Im Soundtrack zu "Twilight" können Fans "Never Think" und "Let Me Sign", zwei Songs des Schauspielers, hören. Wir sind trotzdem sehr froh, dass ihn der Geld-Mangel wieder zurück auf die Leinwand gebracht hat.

