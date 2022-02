Robert Pattinson: Geheime Verbindung zwischen "Twilight" und "Harry Potter" aufgedeckt!

"Harry Potter" und "Twilight": Diese geheime Verbindung ist niemandem aufgefallen

Die "Harry Potter"- und "Twilight"-Filme haben mehr gemeinsam, als wir alle gedacht haben! Diese geheime Verbindung der Filme haben wir übrigens Robert Pattinson zu verdanken, der ja auch in beiden Film-Reihen mitspielt.

In "Harry Potter und der Feuerkelch" hatte Robert seinen ersten großen Auftritt in einem Kinofilm als Cedric Diggory. Dem Hufflepuff-Schüler, der neben Harry Potter für Hogwarts ins Rennen beim Trimagischen Turnier geht und auch der erste Tod in den Zauberfilmen ist. Ein so überzeugender Auftritt, dass er danach die Hauptrolle von Edward Cullen in den "Twilight"-Filmen ergatterte – wo er übrigens fast gefeuert wurde! In einem neuen Interview hat Robert Pattinson jetzt verraten, dass es zwischen "Harry Potter" und "Twilight" eine geheime Verbindung gibt, die bisher noch niemandem aufgefallen ist …

In "Harry Potter" und "Twilight": Robert Pattinson springt gerne von Bäumen

Robert Pattinson spricht in Interviews gerne darüber, wie seine Erfahrung am "Harry Potter"-Set war. Jetzt hat er verraten, was die beiden Filme verbindet!

Sowohl in "Harry Potter" als auch in "Twilight" hat Robert Pattinson die gleiche Masche ausgepackt: Sein Charakter wird immer vorgestellt, indem er von einem Baum springt! Als sich Cedric Diggory bei Arthur Weasley vorstellt, springt er lässig von einem Baum. Auch Edward Cullen springt von einem Baum, als er Bella zum ersten Mal im Wald zur Rede stellt! "Es war definitiv mein Ding, in meinen Intros von einem Baum zu springen, das habe ich danach in Twilight wiederholt. Aus irgendeinam Grund kamen die Leute immer mit dem Vorschlag zu mir: 'Warum springt er nicht einfach von einem Baum?'", sagt Robert lachend in dem GQ-Interview. Diese geheime Verbindung zwischen "Twilight" und "Harry Potter" ist bisher noch nicht aufgefallen, aber wir sind sehr froh, dass Pattinson sie endlich mit uns geteilt hat.

