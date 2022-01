"Harry Potter": Sieben geheime Geschichten aufgedeckt

Wahrscheinlich guckt ihr gerade ähnlich verdutzt, wie Harry Potter und Hermine Granger in diesem Foto, denn die beiden wären beinahe in einer Familie aufgewachsen bzw. als Adoptivgeschwister, um genau zu sein. In der „Harry Potter“-Reihe spielen die Eltern von Hermine keine besonders große Rolle, geplant war das zunächst jedoch anders. In dem ersten Entwurf von „Harry Potter und der Stein der Weisen“, kannten die Grangers die Eltern von Harry Potter. Lily und James Potter lebten auf einer Insel, die Grangers auf dem Festland genau gegenüber. In einer Nacht hören sie eine Explosion, also machte sich Papa Granger in einem Boot auf den Weg, um zu checken, ob alles gut sei. Er findet Harry in den Trümmern des Hauses und nimmt ihn auf. Letztendlich entschied sich die Autorin dazu, diese Rolle an Hagrid zu übergeben und Harry von allen anderen abzukoppeln. Wenn Harry und Hermine ihre Kindheit als Familie verbracht hätten, hätte das alles an seiner Rolle verändert. Er wäre kein so glaubhafter Outsider und hätte einen echten Ersatz-Papa gehabt. Das alles hätte seine Motive und seinen Charakter etwas flacher gemacht.