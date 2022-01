“Harry Potter”: Das sind die brutalsten Tode!

Fred Weasley, einer der beiden Hälften der Weasley-Zwillinge, die uns durch die gesamte „Harry Potter“-Film- und Buchreihe begleitet und unterhalten haben, starb einen furchtbaren, grausamen Tod im Kampf von Hogwarts in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“. Er fand sein tragisches Ende in einer Explosion vor dem Raum der Wünsche, ausgelöst vom Zauber eines Todessers. Nicht nur sein Bruder George ist nie so richtig über den Tod seines Bruders und besten Freundes hinweggekommen – auch wir haben noch sehr daran zu knabbern, so viele Jahre danach. Immerhin starb er als Held, so wie viele andere Zauberer und Hexen in dieser Nacht. 🥺