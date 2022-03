"Batman"-Star Robert Pattinson gesteht peinliche Google-Vergangenheit!

Robert Pattinson gesteht peinliche Google-Vergangenheit zur Vorbereitung auf "Batman"

Auf der Leinwand kennen wir Robert Pattinson entweder als charmanten "Twilight"-Vampir oder aktuell als heldenhaften "Batman" – der übrigens auch Fledermaus genannt wird, so schließt sich der Kreis zum Vampir.

So cool er als Film-Star ist, so peinlich scheinen manche Aktionen in seinem Privatleben zu laufen. Lässig ist jedoch, dass der Hollywood-Schönling kein Problem damit hat, über seine Fails zu reden. Erst kürzlich hatte er einen peinlichen "Spider Man"-Moment mit Tom Holland und jetzt spricht Robert Pattinson über seine peinliche Google-Vergangenheit. In einem Interview verrät der "Batman"-Star, welche komischen Dinge er für die Vorbereitung seiner Rolle als Bruce Wayne so gegoogelt hat. Pattinson begann nämlich echte Fledermäuse zu studieren und geriet dabei über seine Google-Suche auf Dokumentationen, die Fledermäuse im Kampf mit Hühnern in einem Käfig zeigen. Ähm … wtf?

"Batman": Robert Pattinson googelt kämpfende Fledermäuse – und es ist gleichzeitig verstörend und peinlich!

Robert Pattinson muss im Nachhinein selbst über seine peinliche Google-Vergangenheit lachen. Auf diese Idee brachte ihn jedoch Co-Star Zoë Kravitz, die sich zur Vorbereitung als "Catwoman" ansah, wie sich Katzen bewegen und kämpfen.

Eigentlich keine so schlechte Idee, doch Fledermäuse sind in der Hinsicht scheinbar nicht so hilfreich: "Ich habe nachgeguckt, wie Fledermäuse kämpfen und dort gab es dieses Video von 'Planet Earth' von einer Vampir-Fledermaus-Technik und einem Huhn im Käfig. Und so bekämpft es das Huhn: Ungefähr eine Stunde lang flattert es um den Käfig und knallt dabei flach gegen den Käfig, bis das Huhn, wegen des langen Angstzustands, einschläft. Dann schleicht sind die Fledermaus in den Käfig und beißt in den Anus des Huhns", erzählt Robert lachend. Dieses Video schickte der "Batman"-Star an Matt Reeves, der nur meinte, dass er eine Idee habe. Morgen startet der neue "Batman"-Film mit Robert Pattinson im Kino und wir sind jetzt sehr gespannt, ob die Kampf-Szenen wirklich von seiner lustigen Google-Aktion inspiriert sind und er irgendwem in den Po beißt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->