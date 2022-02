Robert Pattinson: Psycho-Stress am „The Batman“-Set

„The Batman“ hat Pattinson in der Hauptrolle

Viele Fans kennen Robert Pattinson noch in seiner Rolle in „Twilight“ als nachdenklichen, glitzernden Vampir Edward Cullen. Diese Zeit ist zwar lange vorbei, in seinem neuen Film, „The Batman“, spielt Pattinson allerdings wieder eine Kreatur der Nacht, nämlich den gleichnamigen Superhelden!

In „The Batman“ geht es um die ersten Jahre von Bruce Wayne/Batman, in der der Detektiv und Superheld noch relativ unerfahren ist und es mit dem mysteriösen Serienmörder „The Riddler“ aufnehmen muss. Mit dabei sind große Namen, wie Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, und Colin Farrell. Das Filmstudio erwartet sich offenbar Einiges von dem neuen Film – und nicht nur deswegen war Pattinson ziemlich unter Druck, wie er nun in einem Interview verriet!

So groß war der Stress für Pattinson

In einem Interview mit GQ sprach der Schauspieler über den hohen Druck, den die Rolle des Batman für einen Schauspieler mit sich bringt. Pattinson erzählte davon, wie anstrengend die Rolle sowohl physisch als auch psychisch war – schließlich ist Batman in den Filmen stets ein sehr muskulöser und mental sehr angeschlagener Mann. Das ist schon für sich nicht ganz einfach darzustellen, doch obendrauf kommt für Darsteller des Batman auch noch, dass es viele Fans der Comicfigur gibt, die alle viele Erwartungen an die Darstellung ihres Lieblingshelden haben. „Ich habe etwas gemacht, das auch unter hohem Druck stand“, so Pattinson, „das war mit Abstand das Schwierigste, was ich je gemacht habe“. Wir sind sehr gespannt, wie das Endergebnis im fertigen Film aussehen wird – von seinen Kolleg*innen am Set wurde er jedenfalls für seine krassen Leistungen mehrfach gelobt!

