Robert Pattinson hat seiner Rolle als Edward Cullen in der „Twilight“-Reihe Einiges zu verdanken! Schließlich gilt die Filmreihe als sein Sprungbrett zum Superstar in Hollywood.

Als mysteriöser und melancholischer Vampir hat er nicht nur den Fans den Kopf verdreht – selbst manche „Twilight“-Kolleg*innen waren in den Schauspieler verknallt! Er selbst war mit einigen Punkten seiner Rolle allerdings so gar nicht einverstanden. Seine Anmerkungen, Wünsche und teils Forderungen gingen sogar so weit, dass er fast gefeuert wurde! 😨 Nimmt man das alles so zusammen, wäre es also kaum verwunderlich, dass der Darsteller kein großer Fan von der Filmreihe ist.

Robert Pattinson mag die Filmreihe nicht

Und tatsächlich hat er – zumindest früher – kein Geheimnis draus gemacht, dass er die „Twilight“-Filme furchtbar findet. „Es ist komisch, Teil von etwas zu sein, was etwas repräsentiert, was du überhaupt nicht magst“, sagte er einmal im Interview. Gegenüber The Independent verriet er einmal, dass er sogar einen „grenzenlosen Hass“ gegenüber der Filmreihe verspüren würde – wenn er denn nicht selbst eine Rolle darin gespielt hätte!

Buzzfeed hat eine schöne Sammlung an Aussagen von Pattinson, die seine Meinung über das Franchise gut zusammenfassen. Ein paar Highlights! Nachdem er das Buch zum ersten Mal gelesen hatte, war das seine Kritik: „Es wirkte so als … wäre das ein Buch, das nicht hätte veröffentlicht werden dürfen.“ 😂 Er ist ebenfalls der Meinung, dass „eine Menge in ‚Twilight‘ absolut keinen Sinn ergibt“. Und machte einmal Witze darüber, dass das Einzige, was er vom Set mitnahm, als er es das letzte Mal verließ, seine Ehre war. 🙈 Okay, definitiv kein Fan und er wird es wohl auch nie werden. Er hat nach eigener Aussage die Filme auch nur ein einziges Mal gesehen und wenn wir uns die anderen Aussagen so anschauen, können wir nur sagen: na immerhin! 😆

