"Twilight": Jetzt verdreht Robert Pattinson ihr den Kopf!

Schauspieler Robert Pattinson verdrehte am Set der "Twilight"-Filmen nicht nur Kirsten Stewart damals den Kopf, sondern auch eine andere "Twilight"-Kollegin verknallte sich in Robert Pattinson! Und vergessen wir mal nicht die Vielzahl an Teenie-Herzen, die Robert höherschlagen ließ! Und auch heute hat es der 35-Jährige noch drauf und lässt die Girls ausflippen. Apropos ausflippen. Eine sehr bekannte US-Rapperin hatte nun ihren Fangirl-Moment mit dem Star aus dem 2000er Vampir-Filmen. Doch um wen handelt es sich?

Fangirl-Alarm am roten Teppich!

Die "Twilight"-Reihe ist nach wie vor mega beliebt und die Filme gelten heute als retro! Ein großer "Twilight" und Robert Pattinson Fan ist tatsächlich Rapperin Cardi B. Auch Promis sind nur Menschen und bewundern wiederum andere Persönlichkeiten. Als Cardi B Robert auf dem roten Teppich antraf, flippte sie vor Freude komplett aus! Sie zuckte sie ganz schnell ihr Smartphone und machte ein Video für ihre Follower und für sich selbst natürlich. 'Ich fühle mich wie ein Teenager!', schrieb Cari B als Caption zu dem Video dazu. Wie witzig und cute! Schaut selbst. ⤵️

