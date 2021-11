„Twilight“-Star Kirsten Stewart verriet in einem Interview in der Howard Stern Show, dass Freundin Dylan Meyer und sie sich nun verlobt haben. 💖

Während die Verlobung an sich wohl richtig schön für die beiden war, fragen sich Fans jetzt natürlich: Was ist mit Robert Pattinson? Darf der „Twilight“-Kollege und Exfreund auch bei der Hochzeit dabei sein? Will er das überhaupt? Wir schauen uns das einmal genauer an!

„Sie hat es perfekt gemacht“

Stewart machte schon länger kein Geheimnis daraus, dass sie sich eine Hochzeit mit ihrer Freundin Meyer vorstellen könnte.

Sie hatte sogar schon Pläne für ihren Antrag im Jahr 2019! „Ich habe da ein paar Ideen, die wirklich richtig cool wären“, verriet sie in der Howard Stern Show damals. Aber am Ende hat Meyer ihr die „Frage aller Fragen“ wohl doch abgenommen – und Stewart schien damit kein Problem gehabt zu haben, denn inzwischen war sie diejenige, die den Antrag bekommen wollte. Ihre genauen Ideen schien sie aber ziemlich geschickt an ihre Freundin weitergereicht zu haben. „Ich glaube, ich habe sehr deutlich gemacht, was ich sollte und sie hat es perfekt gemacht! Wir werden heiraten, es wird passieren.“ 😍 Während viele ihr die Liebe zu Meyer gönnen, sind manche Fans nun sicherlich ein wenig enttäuscht, denn die Hoffnung, dass es noch etwas zwischen ihr und Exfreund Robert Pattinson werden könnte, hat sich damit wohl erledigt.

Was hält Pattinson von der Verlobung?

Da die Verlobung gerade erst die Runde macht, ist noch nicht bekannt, wie Pattinson auf die Nachricht reagiert hat – unter Umständen hat er seiner Exfreundin bereits gratuliert, schließlich sind die beiden noch immer in gutem Kontakt und sollen sich ab und an sogar Nachrichten schreiben, wie eine Insiderquelle verraten hat. Zwar ging die Beziehung der beiden damals sehr hässlich auseinander, am Ende aller Tage war Pattinson aber doch ihre „erste große Liebe“, wie sie in einem Interview verriet. Sie hätte sich damals sogar eine Hochzeit mit ihm vorstellen können, auch wenn die beiden darüber damals laut ihrer Aussage nicht gesprochen hätten. Wir können uns vorstellen, dass Pattinson sich für seine „Twilight“-Kollegin und Exfreundin sehr freut – schließlich ist er selbst aktuell auch in einer glücklichen Beziehung mit Suki Waterhouse. So hat es sich für beide doch am Ende absolut richtig entwickelt und sie scheinen ihr Glück gefunden zu haben. 😊

