Es ist kein Geheimnis, dass es zwischen Kirsten Stewart und Robert Pattinson, die beide für die „Twilight“-Filmreihe vor der Kamera standen, hart knisterte. Jetzt spricht Stewart in einem Interview über das erste Mal, als sie Pattinson begegnete – wohlgemerkt im Haus der „Twilight“-Regisseurin Catherine Hardwicke!

Die wolle sich die beiden Kandidat*innen für Bella Swan und Edward Cullen genauer ansehen – und forderte heiße Küsse zwischen den beiden. 😂 Wenngleich die Situation für viele wohl eher sehr seltsam in der Vorstellung sein mag, hat Stewart es auf jeden Fall sehr gefeiert, wie sie nun verriet.

Stewart war schockverliebt

„Ich war sofort hin und weg“, erinnert sich die Schauspielerin. Gleichzeitig hat sie warme Worte für ihren Kollegen und Ex-Freund. „Er hatte eine intellektuelle Herangehensweise an die Rolle, kombiniert mit ‚der Sche*ß ist mir komplett egal, aber ich werde dieses Ding perfekt machen‘ und ich war so: ‚Ugh, okay, ich auch‘“, so Stewart. 😂

