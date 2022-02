Robert Pattinson: Peinlicher „Spider-Man“-Moment mit Tom Holland

Robert Pattinson arbeitete mit Tom Holland zusammen

Robert Pattinson ist gerade auf Promo-Tour für seinen neuen Film "The Batman", der nächste Woche in die Kinos kommt. Die Dreharbeiten für den Film nahmen ihn vor allem psychisch sehr mit. In einem der Interviews wurde der Schauspieler dann darauf angesprochen, dass immer mehr britische Darsteller Superhelden spielen: Spider-Man, Superman und nun auch Batman.

Daraufhin erzählte der "Twilight"-Star, dass er bereits mit Tom Holland zusammengearbeitet hat – und zwar für den Film "Die versunkene Stadt Z". Während den Dreharbeiten in Kolumbien kam es dann zu einem eher merkwürdigen Moment zwischen den beiden, die zeigt, dass Tom Holland sich nicht nur am Set von "Spider-Man" blamiert hat…

Tom Holland übte schon mal für "Spider-Man"

Natürlich sieht man sich auch und trifft aufeinander, wenn man am selben Film arbeitet. Doch ein Zusammentreffen mit dem "Spider-Man"-Star ist Robert Pattinson besonders im Gedächtnis geblieben: "Ich glaube, er war noch nicht mal für ‚Spider-Man‘ gecastet, aber er hat ein 'Spider-Man'-Outfit getragen, als ich den Film gedreht habe. Er hat diese Rolle wirklich manifestiert. Wir waren in Kolumbien und ich bin mir zu 99 % sicher, dass er noch nicht als 'Spider-Man' gecastet war." Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, dass Tom Holland einfach nur ein "Spider-Man" T-Shirt trug, aber nein! "Es war ein richtiges Kostüm und wir waren mitten im Nichts in Kolumbien. Keiner war dort. Keiner hat das mitbekommen und gesehen, außer ich", erzählte Robert Pattinson weiter. Tom Holland war halt schon immer ein riesengroßer "Spider-Man"-Fan und wollte wohl schon mal für die nächsten Vorsprechen für die Rolle üben. 😁

