Jason Momoa neuer Look: Nicht wiederzuerkennen!

Neues "Aquaman"-Poster zeigt Jason Momoa mit blonden Haaren!

Ein neues Poster zu "Aquaman and the Lost Kingdom" sorgt bei Fans für Verwirrung. Es ist bereits klar, dass sich die Rolle von Jason Momoa verändern soll. Bisher ging es dort jedoch nur um den Anzug.

Aus gelb/orange-grün wird jetzt ein schlichter, dunkler Anzug. Ziemlich cool, aber wegen einer Veränderung ist Jason Momoa kaum wiederzuerkennen: Er hat blonde Haare! Alle kennen Jason Momoa mit seiner dunklen, langen Mähne, mit blonden Haaren wäre der "Aquaman"-Star ein anderer Mensch! Wird Momoa in Teil zwei wirklich eine andere Haarfarbe bekommen? Fans sind skeptisch …

Neuer Look für Jason Momoa: Wie sehr wird er sich für "Aquaman 2" verändern?

Um das chinesische Lunar-Neujahr zu feiern, postete DC auf der Social-Media-Plattform Weibo ein neues Bild zu "Aquaman 2". In diesem Bild ist Jason Momoa bzw. seine Rolle wirklich kaum wiederzuerkennen, blonde Haare und der neue Anzug.

Wird der "Auquaman"-Star seinen Look wirklich auch im Film so sehr verändern? Bisherige Bilder der Dreharbeiten zeigen Jason Momoa noch mit seinen gewohnten dunklen Haaren. Es könnte natürlich trotzdem sein, dass im Zuge einer Verwandlung oder ähnlichem, eine Veränderung im Film ansteht und die Haare des "Aquaman"-Stars blond gefärbt werden bzw. er eine Perücke bekommt – wir hoffen nämlich wirklich, dass niemand auf die Idee kommt, seine schönen Haare zu blondieren und damit zerstören. 🙃 Bleibt abzuwarten, ob wir Jason Momoa in "Aquaman 2" wiedererkennen werden oder von seinem neuen Look überrascht werden.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->