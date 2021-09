LGBTQ+: Diese Film- und Serien-Bösewichte sind queer

Kleine Vorwarnung: Gerade Disney-Fieslinge wird es in unserer Galerie queerer Bösewichter haufenweise geben! 🤣 Denn das „Haus der Maus“ liebt seine queer-codierten Gegenspieler*innen, wie selten so deutlich gemacht wird, wie im Fall von Ursula aus „Die kleine Meerjungfrau“. Himmel, ihr Aussehen ist ganz offiziell angelehnt an der Drag-Queen Divine, vom PEOPLE Magazine einmal als „Die Drag-Queen des Jahrhunderts“ bezeichnet! Es gibt sogar das Gerücht, dass Divine die Synchronstimme von Ursula werden sollte. So oder so zeigt die Meerhexe neben ihrem Aussehen auch weitere queere Klischees: Sie ist eine alleinlebende Single-Frau, die am anderen Geschlecht kein Interesse zu haben scheint. Ja, das reicht schon, um in den Augen von Disney als „anders“ und damit queer zu wirken! 😯