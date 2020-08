Taylor Swift und Selena Gomez: Reunion der BFFs! 

Selena Gomez mit Mega-Comeback

Nach ihrer Auszeit gibt Selena Gomez in diesem Jahr wieder richtig Gas! Ein neues Album, eine Single mit den K-Pop-Superstars BLACKPINK, ein Film mit ihrem „Die Zauberer vom Waverly Place“-Co-Star David Henrie und sogar eine eigene Koch-Show! Am 13. August feierte „Selena + Chef“ beim Streaming-Dienst „HBO Max“ Premiere. Per Video-Konferenz lernt die 28-Jährige in ihrer eigenen Küche von berühmten Star-Köchen, wie man verschiedenste Gerichte zubereitet. Regelmäßig treten Familie und Freunde der Sängerin auf, um ihre Kochkünste zu testen.

Selena Gomez holt Taylor Swift in ihre Show

In der neuesten Episode holte Selena nun einen ganz besonderen Gast vor die Kamera: Taylor Swift! Die beiden Sängerinnen sind seit nunmehr 12 Jahren eng befreundet, kennengelernt haben sie sich 2008 – als beide gerade mit einem der Jonas Brothers zusammen waren. Nun schaltete Sel ihre BFF via FaceTime in die Sendung, um ihr den Korean-BBQ-Texas-Frühstückstaco zu präsentieren, den sie mithilfe von Meisterkoch Roy Choi zubereitet hat. „Ich wollte es dir nur zeigen, weil ich so stolz bin“, so die „Past Life“-Interpretin.

„Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe, dass du vom Kochen besessen wirst?“, erwiderte Taylor, die selbst leidenschaftlich gerne in der Küche steht, darauf und stellte klar: „Das servierst du mir beim nächsten Mal auch!“

