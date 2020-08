Selena Gomez startet wieder durch

Lange war es ruhig um Selena Gomez, doch nach ihrer Auszeit meldet sich die Sängerin mit voller Power zurück! Nach ihrem Album „Rare“ überraschte sie ihre Fans vor Kurzem erneut mit neuer Musik und veröffentlichte gemeinsam mit Trevor Daniel die Single „Past Life“. Außerdem halten sich die Gerüchte um ein Schauspiel-Comeback der 28-Jährigen seit Monaten hartnäckig: Kehrt Selena etwa zu ihren Wurzeln zurück und ist bald wieder in der Serie „Die Zauberer vom Waverly Place“ zu sehen? Ganze fünf Jahre lang spielte sie die Rolle der Alex Russo, einer angehenden Hexe mit ganz normalen Teenie-Problemen. 2012 war dann Schluss, doch Selena selbst und auch ihr Co-Star David Henrie streuten zuletzt mehrfach Hinweise auf eine mögliche Fortsetzung des Disney-Hits!

Kommt „Die Zauberer vom Waverly Place“ zurück?

Und nun sieht es tatsächlich so aus, als würde die Serie zurückkommen! David Henrie, der in „Die Zauberer vom Waverly Place“ Selenas großen Bruder Justin Russo spielte, postete ein kurzes, mysteriöses Video auf Instagram, das ihn zusammen mit der Sängerin zeigt – und die beiden befinden sich eindeutig an einem Set!

„Hmm @selenagomez“, schrieb David nur zu dem Clip. Auffällig: Auch Serien-Kollege Gregg Sulkin, der Mason Greyback spielte, kommentierte mit „ Hmmmmm“. Selena teilte das Posting außerdem in ihrer Story, mehr Infos lieferte sie aber auch nicht. Es bleibt also spannend! Bis offiziell bekannt wird, ob „Die Zauberer vom Waverly Place“ tatsächlich zurückkehrt, müssen Selenas Fans aber nicht auf sie verzichten: Am 13. August feiert ihre eigene Kochshow „Selena + Chef“ beim Streaming-Dienst „HBO Max“ Premiere.

