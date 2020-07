Selena Gomez: Neue Show, neue Musik

Die 27-Jährige überrascht uns immer wieder mit ihren kreativen Projekten. Erst vor einigen Wochen teilte Selena Gomez ihren Followern mit, dass sie ihre eigene Koch-Show bekommen wird, und nun folgten schon die nächsten Big News: Selena Gomez hat einen neuen Song rausgebracht! Sie und Trevor Daniel droppten gestern zusammen den Ohrwurm "Past Life". Der Song erschien zwar schon im März auf Trevors Album, aber als Sel die Anfrage bekam den Song neu als Remix mit ihm aufzunehmen, sagte sie sofort zu. Es waren die nachdenklichen Lyrics, welche die "Boyfriend"-Interpretin von der Kooperation überzeugt haben. "Als ich den Song das erste Mal gehört habe, liebte ich die Tatsache, dass die Message des Songs etwas ist, das wir alle gut kennen. Oft neigen wir dazu an etwas festzuhalten, uns an Dinge zu klammern, die kaputt oder schlecht für uns sind, weil wir Angst haben weiterzuziehen", so Selena Gomez. Der 25-jährige Trevor Daniel hatte seinen Durchbruch übrigens mit dem Mega-Hit "Falling". Obwohl der Track bereits 2018 auf den Markt kam und sehr erfolgreich in den Charts trendete, hatte der Sänger damit Anfang 2020 einen krassen Push auf der Videoplattform TikTok!

Selena Gomez: Ist sie bald wieder bei "Die Zauberer vom Waverly Place" zu sehen?

Fans von Selena Gomez wissen, dass sie ihre Karriere als Schauspielerin startete. Ganze fünf Jahre lange spielte sie die Rolle der Alex Russo, eine angehende Hexe mit ganz normalen Teenie-Problemen. 2012 war dann Schluss mit dem Disney-Hit "Die Zauberer vom Waverly Place". Im Cast fand Sel damals nicht nur nette Kollegen, sondern auch Freunde fürs Leben. Noch heute steht sie im engen Kontakt mit Schauspieler David Henrie und Gregg Sulkin. Selena, David und alle anderen ehemaligen Disney-Schauspieler haben offen über eine Reunion geredet. "Wir alle haben Lust darauf und können und eine Fortsetzung der Serie auf jeden Fall gut vorstellen. Aber das ist alles eine Frage der Zeit. Vielleicht klappt es in ein paar Monaten, vielleicht auch erst in einem Jahr, oder zu einem späteren Zeitpunkt. Aber es gibt Hoffnung, dass eine Reunion irgendwann stattfindet", so David. 🤩

