Nina Chuba: „Ich fühle mich auch noch oft unsicher“

Warum sie den Titel „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ als Titel für ihr Album gewählt hat, verrät die Sängerin auch: „In meinem Album geht es viel darum, wie es sich anfühlt in der Mitte der 20er zu sein. Um die Zerrissenheit von, man weiß jetzt, wer man ist, man ist irgendwie in die Rolle seiner eigenen Frau gewachsen, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem auch noch oft unsicher. Und all diese Themenbereiche werden da abgedeckt. Zum Beispiel, wie es ist, wenn man noch unzufrieden mit der Liebe ist oder wenn man Freundschaften verliert und sowas.“

Und zu einem Song auf dem Album gibt es noch eine ganz besondere Story: „Der schnellste Song, der für mein Album entstanden ist, ist '3 Uhr Nachts' in drei Stunden. Ich hatte Zeitdruck, weil ich wollte das Deutschland–Spanien-Spiel gucken.“