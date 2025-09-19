Andere Portale
Nina Chuba: „Ich fühle mich auch noch oft unsicher“

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Das neue Album „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ von Nina Chuba ist endlich da! 😍 Im BRAVO.de-Interview spricht sie unter anderem darüber, warum sie den Titel für das Album gewählt hat. 👀

Nina Chuba sitzt auf einem Vorsprung und grinst mit geschlossenen Augen in die Kamera nach der sie gerade die Hand ausstreckt
Nina Chuba ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands Foto: Jakob Marwein
„Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“: Gegensatz zu „Glas“

Mit „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ veröffentlicht Nina Chuba heute (19. September 2025) ihr zweites Studioalbum – und es könnte sich nicht mehr von ihrem Debütalbum Glas, das Anfang 2023 erschien, unterscheiden, wie die Sängerin selbst im Interview mit BRAVO.de verrät: „Ich würde sagen, der Sound ist ganz anders. Also es ist weniger organisch, es sind viele elektronische Elemente drin. Lyrisch ist es auch erwachsener geworden. Es ist ein bisschen weiblicher.“ Oft gibt es ja auch Songs, die es gerade so auf ein Album schaffen – das kann verschiedene Gründe haben: Management, Zeit, Platz auf dem Album,… Doch nicht bei Nina und „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“: „Alle meine Songs gehören genau da hin, wo sie jetzt sind. Und zwar auf meinem Album.“😂

Nina Chuba: Das Leben als Mitte 20-Jährige

Warum sie den Titel „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ als Titel für ihr Album gewählt hat, verrät die Sängerin auch: „In meinem Album geht es viel darum, wie es sich anfühlt in der Mitte der 20er zu sein. Um die Zerrissenheit von, man weiß jetzt, wer man ist, man ist irgendwie in die Rolle seiner eigenen Frau gewachsen, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem auch noch oft unsicher. Und all diese Themenbereiche werden da abgedeckt. Zum Beispiel, wie es ist, wenn man noch unzufrieden mit der Liebe ist oder wenn man Freundschaften verliert und sowas.“

Und zu einem Song auf dem Album gibt es noch eine ganz besondere Story: „Der schnellste Song, der für mein Album entstanden ist, ist '3 Uhr Nachts' in drei Stunden. Ich hatte Zeitdruck, weil ich wollte das Deutschland–Spanien-Spiel gucken.“

