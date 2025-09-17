KPop Demon Hunters: Netflix hat eine große Überraschung

„Debut: A KPop Demon Hunters Story“ ist der Titel des Kurzfilms rund um Mira, Rumi und Zoey. Die amerikanische Prüfstelle hat diesem Short ein PG-Rating zugesprochen, was in Deutschland in etwa einer FSK 6 entspricht. Der Grund für diese Altersfreigabe sind laut den Prüfer*innen „Anteile von Action/Gewalt und gruselige Szenen“. Das verrät auf jeden Fall schon einmal, dass „Debut“ den Wurzeln des Langfilms treu bleibt und genauso weitermacht wie vorher.

Darüber hinaus lässt der Titel „Debut“ Raum für Spekulationen. Ein Debüt ist im musikalischen Sinne meist der erste Inhalt, in Form eines Albums oder einer EP, die von Musiker*innen veröffentlicht werden. Grund genug anzunehmen, dass der Kurzfilm damit also das „Debut“ von Mira, Rumi und Zoey beleuchtet und uns mehr zu der Vergangenheit von Huntr/x zeigt.