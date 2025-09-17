KPop Demon Hunters: Netflix hat eine große Überraschung
Überraschung: Klammheimlich scheint ein „KPop Demon Hunters“-Kurzfilm zu erscheinen. Was wir schon darüber wissen …
„KPop Demon Hunters“: Sony und Netflix bleiben geheimnisvoll
Rumi, Mira und Zoey haben Eindruck hinterlassen – nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Netflix. Denn nach wochenlanger Geheimniskrämerei hat Netflix nun scheinbar große Pläne mit ihrem neuesten Franchise. Seitens des Streaming-Anbieters wurde zwar noch nichts offiziell bestätigt, aber ein paar findige User auf „Reddit“ haben gesehen, dass das Filmstudio Sony, welches „KPop Demon Hunters“ produziert, einen Kurzfilm bei der amerikanischen Filmprüfstelle eingereicht hat. Durch diesen Leak ist nicht nur bekannt geworden, was man von dem Projekt erwarten kann, sondern auch wie dieser Kurzfilm heißt …
„KPop Demon Hunters“: Was hat es mit „Debut“ auf sich?
„Debut: A KPop Demon Hunters Story“ ist der Titel des Kurzfilms rund um Mira, Rumi und Zoey. Die amerikanische Prüfstelle hat diesem Short ein PG-Rating zugesprochen, was in Deutschland in etwa einer FSK 6 entspricht. Der Grund für diese Altersfreigabe sind laut den Prüfer*innen „Anteile von Action/Gewalt und gruselige Szenen“. Das verrät auf jeden Fall schon einmal, dass „Debut“ den Wurzeln des Langfilms treu bleibt und genauso weitermacht wie vorher.
Darüber hinaus lässt der Titel „Debut“ Raum für Spekulationen. Ein Debüt ist im musikalischen Sinne meist der erste Inhalt, in Form eines Albums oder einer EP, die von Musiker*innen veröffentlicht werden. Grund genug anzunehmen, dass der Kurzfilm damit also das „Debut“ von Mira, Rumi und Zoey beleuchtet und uns mehr zu der Vergangenheit von Huntr/x zeigt.
„KPop Demon Hunters“: Wann kann man mit dem Kurzfilm rechnen?
Die Frage ist etwas schwieriger zu beantworten, denn Netflix gibt viele Veröffentlichungstermine auch gerne recht spontan bekannt. Da der Short bereits fertig ist, könnten sie ihn also jederzeit veröffentlichen. Wir gehen aber davon, dass er entweder im Oktober oder November erscheint, da man bei Netflix ab dem späten November bis Anfang Januar alle Augen auf die finale Staffel von „Stranger Things“ werfen wird. Eins ist aber sicher: Wenn man bedenkt, wie erfolgreich „KPop Demon Hunters“ war, kann man damit rechnen, dass der Kurzfilm wahrscheinlich der erfolgreichste seiner Art auf Netflix wird.