Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram
Golden–e Zeiten

KPop Demon Hunters: Netflix hat eine große Überraschung

bravo-logo
BRAVO Team

Überraschung: Klammheimlich scheint ein „KPop Demon Hunters“-Kurzfilm zu erscheinen. Was wir schon darüber wissen …

Die Band Huntr/x sitzt um einen Tisch und ist euphorisch. Auf dem Tisch steht Essen.
Vorfreude pur – nicht nur für Mira, Rumi und Zoey, sondern auch dich, denn es kommt ein „KPop Demon Hunters“-Kurzfilm Foto: IMAGO / Landmark Media
Auf Pinterest merken

„KPop Demon Hunters“: Sony und Netflix bleiben geheimnisvoll

Rumi, Mira und Zoey haben Eindruck hinterlassen – nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Netflix. Denn nach wochenlanger Geheimniskrämerei hat Netflix nun scheinbar große Pläne mit ihrem neuesten Franchise. Seitens des Streaming-Anbieters wurde zwar noch nichts offiziell bestätigt, aber ein paar findige User auf „Reddit“ haben gesehen, dass das Filmstudio Sony, welches „KPop Demon Hunters“ produziert, einen Kurzfilm bei der amerikanischen Filmprüfstelle eingereicht hat. Durch diesen Leak ist nicht nur bekannt geworden, was man von dem Projekt erwarten kann, sondern auch wie dieser Kurzfilm heißt …

„KPop Demon Hunters“: Was hat es mit „Debut“ auf sich?

„Debut: A KPop Demon Hunters Story“ ist der Titel des Kurzfilms rund um Mira, Rumi und Zoey. Die amerikanische Prüfstelle hat diesem Short ein PG-Rating zugesprochen, was in Deutschland in etwa einer FSK 6 entspricht. Der Grund für diese Altersfreigabe sind laut den Prüfer*innen „Anteile von Action/Gewalt und gruselige Szenen“. Das verrät auf jeden Fall schon einmal, dass „Debut“ den Wurzeln des Langfilms treu bleibt und genauso weitermacht wie vorher.

Darüber hinaus lässt der Titel „Debut“ Raum für Spekulationen. Ein Debüt ist im musikalischen Sinne meist der erste Inhalt, in Form eines Albums oder einer EP, die von Musiker*innen veröffentlicht werden. Grund genug anzunehmen, dass der Kurzfilm damit also das „Debut“ von Mira, Rumi und Zoey beleuchtet und uns mehr zu der Vergangenheit von Huntr/x zeigt.

Die Mitglieder der Band Huntr/x schauen um die Ecke. - Foto: Netflix
„KPop Demon Hunters“: Bekommt der Netflix-Film doch eine Fortsetzung?

„KPop Demon Hunters“ ist weiterhin der Film, über den alle reden. Kein Wunder, dass die Massen an Fans eine Fortsetzung fordern – doch wie stehen die Chance für neue Abenteuer rundum Rumi, Mira und Zoey?

„KPop Demon Hunters“: Wann kann man mit dem Kurzfilm rechnen?

Die Frage ist etwas schwieriger zu beantworten, denn Netflix gibt viele Veröffentlichungstermine auch gerne recht spontan bekannt. Da der Short bereits fertig ist, könnten sie ihn also jederzeit veröffentlichen. Wir gehen aber davon, dass er entweder im Oktober oder November erscheint, da man bei Netflix ab dem späten November bis Anfang Januar alle Augen auf die finale Staffel von „Stranger Things“ werfen wird. Eins ist aber sicher: Wenn man bedenkt, wie erfolgreich „KPop Demon Hunters“ war, kann man damit rechnen, dass der Kurzfilm wahrscheinlich der erfolgreichste seiner Art auf Netflix wird.

Netflix? Ja, bitte!
Man sieht die Mitglieder der Strohhutbande auf einem Castbild. - Foto: Netflix
„One Piece“: Neuer Behind-the-Scenes Trailer ist da!🌊

Der Netflix-Hit „One Piece“ geht endlich weiter: Neue Abenteuer warten auf alle Fans … doch wann kommen die Folgen?

Charlie Hunnam ist als Ed Gein auf einem Poster zu „Monster“-Staffel 3. - Foto: Netflix
„Monster“-Staffel 3: Der erste Trailer ist da – und der hat es in sich!

„Monster“ ist eine der beliebtesten Anthologie-Serien auf Netflix – und wir nun endlich fortgesetzt: In einer dritten Staffel soll es um den Killer Ed Gein gehen. Wir haben alle Infos für dich …

Jackie trägt ein lilanes t-Shirt und einen Overall aus Jeans und lächelt leicht - Foto: Netflix
„Ich und die Walter Boys“: Alle Infos zu Staffel 3

Alle lieben „Ich und die Walter Boys“!😍 Und genau deshalb wurde Staffel 3 auch schon frühzeitig bestätigt. Alles, was du über diese wissen musst, haben wir hier für dich gesammelt. 👀⤵️

NewsNetflixTV & Serien
Man sieht die Mitglieder der Strohhutbande auf einem Castbild. - Foto: Netflix
„One Piece“: Neuer Behind-the-Scenes Trailer ist da!🌊

Der Netflix-Hit „One Piece“ geht endlich weiter: Neue Abenteuer warten auf alle Fans … doch wann kommen die Folgen?

Musik-Highlights 2025 - Foto: Universal Music, Petros Studio, IMAGO/ZUMA Press Wire
Musik-Highlights 2025: Diese Stars veröffentlichen ein neues Album! 🎶

Neues Jahr, neue Musik: Auch 2025 wird es wieder einige großartige neue Alben geben. Damit dir davon auch keines entgeht, haben wir hier für dich die Musik-Highlights 2025 gesammelt!🥰

Euphoria Staffel 3 - Foto: IMAGO / Picturelux
"Euphoria" Staffel 3: SO lange müssen wir noch warten!

Wir alle warten gespannt auf die dritte Staffel der Erfolgsserie "Euphoria". Doch wann geht's nun endlich weiter? Den aktuellen Stand erfährst du hier ⤵️

Charlie Hunnam ist als Ed Gein auf einem Poster zu „Monster“-Staffel 3. - Foto: Netflix
„Monster“-Staffel 3: Der erste Trailer ist da – und der hat es in sich!

„Monster“ ist eine der beliebtesten Anthologie-Serien auf Netflix – und wir nun endlich fortgesetzt: In einer dritten Staffel soll es um den Killer Ed Gein gehen. Wir haben alle Infos für dich …

Man sieht einen Luma in einem Käfig. - Foto: IMAGO / Picturelux
„Der Super Mario Galaxy Film“: Mario, Luigi, Peach und … Yoshi?

Mario kehrt zurück: Mit „Der Super Mario Galaxy Film“ steht sein zweites großes Kinoabenteuer in den Startlöchern … und es wird vieles anders!