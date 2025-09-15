„Der Super Mario Galaxy Film“: Mario, Luigi, Peach und … Yoshi?
Mario kehrt zurück: Mit „Der Super Mario Galaxy Film“ steht sein zweites großes Kinoabenteuer in den Startlöchern … und es wird vieles anders!
„Der Super Mario Galaxy Film“: Alles anders als gedacht
Damit hätte wohl niemand gerechnet: Bei ihrer letzten „Direct“, eine Präsentation, bei der Nintendo ankündigt, welche Spiele noch erscheinen, hat der Entwickler prompt einen ersten Teaser für ihren nächsten Mario-Film gezeigt. Denn während alle davon ausgingen, dass der nächste Film „Der Super Mario Bros. Film 2“ oder „Super Mario World Film“ heißen würde, hat Nintendo mit allen Erwartungen gebrochen und bekannt gegeben, dass ein ganz anderes Spiel als Inspiration für den neuen Film dienen wird: „Super Mario Galaxy“ und sein Nachfolgertitel „Super Mario Galaxy 2“. Erscheinen soll der Film am 02. April 2026 … und wir könnten nicht mehr gehypt sein.
„Der Super Mario Galaxy Film“: Warum der neue Mario-Film so besonders ist
„Super Mario Galaxy“ erschien 2007 für die Nintendo Wii und drei Jahre später erhielten Fans die Fortsetzung „Super Mario Galaxy 2“. Bis heute erfreuen sich diese beiden Jump-and-Runs größter Beliebtheit unter allen Mario-Spieler*innen – tatsächlich so großer Beliebtheit, dass Galaxy 1 und 2 nochmal als Ports für die Nintendo Switch 2 erscheinen.
Und auch inhaltlich haben sich die „Galaxy“-Spiele immer von den anderen Mario-Spielen abgehoben, denn statt im Pilzkönigreich zu spielen, hat es Mario, Luigi, Peach und Bowser in die großen Weiten des Weltalls verschlagen. Im ersten „Galaxy“-Teil hat Mario mit Rosalina auch einen der beliebtesten Neuzugänge im Mario-Kanon getroffen, die mit ihren Sternenkindern, den Lumas, in ihrem Sternobservatorium durchs All reist. Dank eines Lumas kann sich Mario auch problemlos durchs All kämpfen und Bowser bezwingen. Und wenn du dir jetzt denkst „Dann werden sie wahrscheinlich nur „Galaxy“ 1 als Film adaptieren“, können wir dir sagen, dass du falsch liegst, denn …
„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Augen auf Yoshi
… Yoshi ist der Beweis dafür, dass auch Elemente von „Galaxy“ 2 in den Film fließen werden. Treue Fans erinnern sich wahrscheinlich daran, dass ein Yoshi-Ei in der Post-Credit-Szene vom ersten Mario-Film auftaucht. Und da Yoshi erst ab „Super Mario Galaxy 2“ ein spielbarer Charakter war, kann man stark davon ausgehen, dass auch Elemente dieses Spiels voraussichtlich aufgegriffen werden. Aber kann man neben Yoshi noch weitere neue Charaktere erwarten?
„Der Super Mario Galaxy Film“: Der Cast
Bisher wurde noch nicht bekannt gegeben, ob man mit neuen Charakteren rechnen kann. Da man eine „Galaxy“-Adaption schwer ohne Rosalina und andere „Galaxy“-Charaktere umsetzen kann, nehmen wir an, dass man diese Figuren wahrscheinlich in einem ersten richtigen Trailer sehen wird. Bis dahin weiß man aber, dass diese Mario-Charaktere aus dem ersten Film zurückkehren:
Chris Pratt als Mario
Charlie Day als Luigi
Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach
Jack Black als Bowser
Keegan-Michael Key als Toad
Kevin Michael Richardson als Kamek