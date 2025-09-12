14 Jahre „Berlin – Tag und Nacht“: Die schönsten Momente der Darsteller*innen und Zukunftswünsche
Heute, am 12.09.2025, feiert „Berlin – Tag und Nacht“ 14-jähriges Jubiläum und das muss natürlich gefeiert werden! Im BRAVO.de-Interview erzählen die Darsteller*innen von ihren bisherigen Highlights und verraten, was sie sich für ihre Charaktere wünschen.
Die besten Momente in 14 Jahren „Berlin – Tag und Nacht“
Charice Firmino (Karla)
„Meine BTN-Highlights vor der Kamera sind immer die Special-Drehs, besonders die Action-Einsätze in meiner Rolle als Polizistin. Hinter der Kamera sind es die großen Feste wie Sommer- oder Weihnachtsfeiern oder einfach die schönen Momente mit meinem Team. Vor allem meine Kollegen aus der Wache und meine WG-Mädels sind für mich wie eine zweite Familie geworden. Das macht jeden Drehtag für mich zu etwas Besonderem und ist mein tägliches Highlight.“
Pascal Stenzel (Tommy)
„Ein besonderer Moment bei BTN war für mich das Gemeinschaftsgefühl bei unserem Grillfest. Wir kamen zusammen und genossen die Zeit hinter der Kamera. Highlight dabei war, dass wir Karaoke gesungen haben. Als wir den Song ‚Set Fire to the Rain‘ sangen, begann es genau in diesem Moment in Strömen zu regnen und zu donnern, doch wir performten den Song bis zum Schluss. Was ein epischer Moment! 😊“
Alex Khachab (Karim)
„Ich erinnere mich an einen lustigen Moment hinter der Kamera. Es war kurz vor der Szene und ich war für den Dreh schon verkabelt, das bedeutet, dass man mich hören kann, wenn man Kopfhörer aufhat. Zur Vorbereitung bin ich in Karims Zimmer auf- und abgelaufen und bin den Text durchgegangen. Dabei habe ich ein bisschen verpatzt, und zu mir selbst gesagt 'Mann, Alex, jetzt konzentriere dich mal.' Ich habe die ganze Zeit vor mich hingeredet und die anderen haben über Kopfhörer alles mitgekriegt. Als ich dann rauskam, haben alle wie verrückt gelacht, und ich dachte, was geht denn jetzt ab… Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig.“
Jayar Sibilla (Elias)
„Ein sehr emotionaler Moment vor der Kamera war für mich die Versöhnung von Elias mit seinem Vater Oliver im Krankenhaus, bei dem Elias ihm weinend in die Arme gefallen ist. Im Krankenhaus stellt Elias fest, wie sehr ihn die Wahrheit über seine leibliche Mutter getroffen hat. Er fühlt sich allein und von allen verlassen. Doch nach dem Gespräch mit seinem Vater wird Elias klar, dass sein Vater seine Familie ist, und dass er ja auch noch seine Freunde Karim und Charli hat.“
Nandia Siada (Sara)
„Es gab wirklich viele lustige Momente im letzten Jahr. Schon allein die Tatsache, dass ich mit Charice (Karla) und Hee Soo (Janni) drehe, macht es immer lustig, weil wir uns auch privat super verstehen. Aber eine Szene in der Küche im Loft ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Eigentlich ging es nur darum, uns ein bisschen über Janni lustig zu machen, die mit Oliver anbandelt. Dann hat Charice plötzlich einen völlig unerwarteten, zweideutigen Satz so trocken und ernst rausgehauen, dass ich mich einfach nicht mehr einkriegen konnte vor Lachen. Der Take war unbrauchbar. Aber genau das liebe ich an unserem Improvisationsformat. Man weiß nie, was der andere gleich sagt, es ist nie zweimal dasselbe und das macht es so spannend und lebendig.“
Das wünschen sich die BTN-Stars für die Zukunft ihrer Charaktere
Alex Khachab (Karim)
„Ich finde, Karim ist eine tolle Rolle. Ich wünsche mir für ihn, dass er weiterhin Spaß und Freude am Leben hat, dass er so emotional bleibt, wie er ist, dass er seine lustige, aber auch seine sentimentale Art zeigen kann und dass er weiterhin viele schöne Geschichten mit coolen Leuten erleben wird.“
Jayar Sibilla (Elias)
„Für Elias würde ich mir wünschen, dass er in einen Sportclub geht, zum Beispiel in den Boxclub oder in den Fußballverein. Ein Job würde ihm auch guttun, einfach um erwachsener und reifer zu werden. Es wäre spannend, seine Entwicklung in eine reifere Richtung zu spielen und zu sehen.“
Nandia Siada (Sara)
„Für Sara wünsche ich mir, dass sie in Zukunft noch mehr schöne Momente erlebt und in der Liebe endlich ankommen kann. Nach all dem Drama hat sie das wirklich verdient. Im Grunde sehnt sich Sara vor allem nach einer liebevollen Familie und guten Freunden, die sie umgeben. Ich fände es außerdem schön, wenn sie öfter klar ihre Meinung sagt, besonders wenn sie angegriffen wird. So kann sie zeigen, dass sie nicht immer nur die verständnisvolle und liebevolle Frau sein muss.“
Pascal Stenzel (Tommy)
„Mir gefällt meine Rolle und ich bin gespannt, wie sich Tommy im Fußballverein entwickelt. Nachdem er all sein Geld verloren hat - mal wieder 😉 geht es darum zu schauen, was diese Situation mit ihm macht und wie er wieder auf die Beine kommt. Ich würde mir wünschen, dass Tommy die Menschen noch lange begeistert, vor und hinter der Kamera.“
Charice Firmino (Karla)
„Für die Rolle Karla wünsche ich mir, dass hinter ihrer disziplinierten, arbeitsfokussierten Fassade die verborgenen Gründe für ihre Strenge sichtbar werden. Außerdem soll ein Mensch in ihr Leben treten, der sie durch seine Art und sein berufliches Können beeindruckt, sodass er auf natürliche Weise einen Platz in ihrem Herzen findet und ihr zeigt, dass Nähe und Vertrauen keine Schwäche, sondern eine besondere Kraft sind.“