„Berlin – Tag und Nacht“: Von seinen engsten Freunden hintergangen!

Die Stimmung zwischen Karim und Charli ist – milde ausgedrückt – angespannt und dabei weiß Karim nicht einmal, warum Charli sich so von ihm distanziert. Er lässt sich davon aber nicht beirren und plant einen romantischen Trip mit seiner Freundin, doch die weist ihn ab. Grund: Ihr schlechtes Gewissen, dass sie Elias geküsst hat, plagt sie zu sehr. Elias ist völlig ahnungslos, bis er unangekündigt bei Charli auftaucht und sie zusammen mit seinem besten Freund erwischt. Das bringt ihn völlig aus der Verfassung.

Zutiefst verletzt und verzweifelt, lässt er seine Wut nicht nur an Charli und Elias aus, sondern auch an Mike! Im Möllers ist er kurz davor, auf Elias loszugehen und zu allem Überfluss verscherzt er es sich dadurch auch noch mit Bruno. Karim weiß nicht mehr weiter: Er verliert gerade alles, was ihm etwas bedeutet (hat) – kann er sich nochmal aufrappeln?

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!