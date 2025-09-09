Andere Portale
„Berlin – Tag und Nacht“: Von seinen engsten Freunden hintergangen!

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Schmidti will Schlimmeres verhindern und Karim wird schwer verletzt.

Karim steht völlig verzweifelt und weinend vor einer offenen Tür
Wird Karim alles und jede*n verlieren? Foto: RTL II
Indira will Rache nehmen

Indira will WAS!? Schmidti ist total geschockt, als er hört, wie seine Freundin laut darüber nachdenkt, sich an dem Typen zu rächen, der sie mit HIV infiziert hat! Das würde natürlich gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen und so vertraut sich Schmidti vor lauter Verzweiflung Joe an.

Zusammen gehen sie zu Martin (der „Täter“) und suchen das Gespräch mit ihm – nach einiger Zeit schaffen sie es tatsächlich, ihn zu überreden, sich der Polizei zu stellen. Schmidti ist guter Dinge, Indira dadurch glücklich zu machen, aber es kommt alles anders…

Schockierende Entdeckung

Die Stimmung zwischen Karim und Charli ist – milde ausgedrückt – angespannt und dabei weiß Karim nicht einmal, warum Charli sich so von ihm distanziert. Er lässt sich davon aber nicht beirren und plant einen romantischen Trip mit seiner Freundin, doch die weist ihn ab. Grund: Ihr schlechtes Gewissen, dass sie Elias geküsst hat, plagt sie zu sehr. Elias ist völlig ahnungslos, bis er unangekündigt bei Charli auftaucht und sie zusammen mit seinem besten Freund erwischt. Das bringt ihn völlig aus der Verfassung.

Zutiefst verletzt und verzweifelt, lässt er seine Wut nicht nur an Charli und Elias aus, sondern auch an Mike! Im Möllers ist er kurz davor, auf Elias loszugehen und zu allem Überfluss verscherzt er es sich dadurch auch noch mit Bruno. Karim weiß nicht mehr weiter: Er verliert gerade alles, was ihm etwas bedeutet (hat) – kann er sich nochmal aufrappeln?

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!

Video: RTL II

*Affiliate-Link

