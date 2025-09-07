Omar Rudberg über seine Schauspielkarriere: „Ich würde gerne etwas mit mehr Action spielen.“

Omar ist aber nicht nur Sänger und Schauspieler, sondern hat mit OMR Beauty auch noch seine eigene Kosmetikmarke! Unter dieser hat er erst vor kurzem sein drittes Parfüm FLUID rausgebracht. Was steckt hinter diesem Duft? „Ich wollte einen süßeren Duft, also habe ich einfach ein paar Zutaten ausgewählt, die ich liebe, und Düfte, die ich mag. Wir haben verschiedene Proben angefordert, bis ich die perfekte Mischung gefunden haben.“ Hinter so einer Parfümherstellung steckt also vor allem eins: Ausprobieren! Und was hat Omar als Nächstes mit seiner Marke geplant? „Ich bin ein großer Fan von Parfüms und ich denke, ich werde genau das auch weiterhin tun. Ich würde aber vielleicht mehr im Bereich Düfte entwickeln, nicht nur Parfüms, sondern auch etwas anderes, das mit Düften zu tun hat. Mal sehen…“

Es wird also auch weiterhin viel auf uns zukommen – egal ob aus dem Bereich Musik, Schauspielerei oder Kosmetik! 🥰