Omar Rudberg über seine Schauspielkarriere: „Ich würde gerne etwas mit mehr Action spielen.“

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Omar Rudberg hat am Freitag (05.09.) mit „Dying“ seinen neuesten Song veröffentlicht – dabei hat der Sänger auch in ganz anderen Bereichen noch viel geplant! 👀

Omar Rudbergs Gesicht in der Nahaufnahme mit seinen Händen im Gesicht
Omar Rudberg will auch weiterhin noch schauspielern Foto: Adam Falk
Sein Fokus liegt aktuell ganz klar auf seiner Karriere als Solosänger. Seit dem Ende von „Young Royals“ in der Omar eine der Hauptrollen gespielt hat, gab es jede Menge Songs und sogar zwei Europatourneen und einige Festivalauftritte! Im Interview mit BRAVO.de vor seinem Auftritt beim Superbloom hat Omar aber unter anderem verraten, welche Rolle er gerne als Nächstes in einem Film oder einer Serie spielen würde und welche Pläne er mit seiner Kosmetikmarke hat! 👀

almost monday über eigenen Song: „Ich wünschte, wir hätten ihn nicht veröffentlicht“

Yungblud verrät: Bludfest kommt nach Deutschland!

Omar Rudberg: Der nächste Joker? 👀

Auch wenn Omar gerade viel im Studio ist, neue Musik veröffentlicht und gerade erst bekanntgegeben hat, dass er als Support für Zara Larsson auf Tour gehen wird, erzählt er, dass er die Schauspielerei nicht aufgeben wird: „Ich wäre auf jeden Fall bereit, mehr zu schauspielern.“ Und was für eine Rolle würde er gerne als Nächstes spielen? „Ein Bösewicht. Ich würde aber auch gerne Robin spielen, wie in Batman und Robin. Oder in einer Serie oder einem Film über ein Kartell. Ich würde einfach gerne etwas mit mehr Action spielen. Der Joker wäre auch cool, aber es ist sehr schwer den Joker zu spielen. Aber ich würde es gerne tun.“ Unmöglich ist jedenfalls nichts! Wir sind mega gespannt, in welche Rolle Omar als Nächstes schlüpfen wird! 👀

Veränderung bei OMR Beauty?

Omar ist aber nicht nur Sänger und Schauspieler, sondern hat mit OMR Beauty auch noch seine eigene Kosmetikmarke! Unter dieser hat er erst vor kurzem sein drittes Parfüm FLUID rausgebracht. Was steckt hinter diesem Duft? „Ich wollte einen süßeren Duft, also habe ich einfach ein paar Zutaten ausgewählt, die ich liebe, und Düfte, die ich mag. Wir haben verschiedene Proben angefordert, bis ich die perfekte Mischung gefunden haben.“ Hinter so einer Parfümherstellung steckt also vor allem eins: Ausprobieren! Und was hat Omar als Nächstes mit seiner Marke geplant? „Ich bin ein großer Fan von Parfüms und ich denke, ich werde genau das auch weiterhin tun. Ich würde aber vielleicht mehr im Bereich Düfte entwickeln, nicht nur Parfüms, sondern auch etwas anderes, das mit Düften zu tun hat. Mal sehen…“

Es wird also auch weiterhin viel auf uns zukommen – egal ob aus dem Bereich Musik, Schauspielerei oder Kosmetik! 🥰

