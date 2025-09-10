Andere Portale
SOPHIA und KAYEF über ihren Song „Träum weiter“: „Man sollte sich nicht von anderen entmutigen lassen“

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Mit „Träum weiter“ veröffentlichten SOPHIA und KAYEF vergangenen Freitag (05. September) ihren ersten gemeinsamen Song. Im Interview mit BRAVO.de haben die beiden unter anderem verraten, worum es in dem Song geht und ob wir noch mehr gemeinsame Projekte der beiden zu hören bekommen. 👀

SOPHIA und KAYEF stehen gemeinsam in einem Feld, im Hintergrund ist eine kleine Stadt zu sehen
SOPHIA und KAYEF legen ihr musikalisches Talent nun zusammen Foto: Phil Hessler
Auf Pinterest merken

Niemals seine Träume aufgeben

KAYEF und SOPHIA gehören aktuell zu den beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Künstler*innen – und jetzt haben sich die beiden sogar zusammengetan! Am vergangenen Freitag (05. September) brachten die beiden mit „Träum weiter“ ihren ersten gemeinsamen Song heraus. Doch worum geht’s in diesem eigentlich? „‚Träum weiter‘ soll einfach Mut machen, an sich und seine Visionen zu glauben. Damit beginnt alles – jede große Tat, Erfindung, Karriere oder was auch immer es sein mag. Alles basiert darauf, dass jemand dran geglaubt hat, auch wenn andere ihn für verrückt hielten.“ SOPHIA fügt noch hinzu: „Man sollte sich nicht von anderen entmutigen lassen, sondern immer weiter daran festhalten und für seine Träume kämpfen.“ Was für eine schöne und wichtige Message und Erinnerung!

KAYEF und SOPHIA: Musikalisch stimmte einfach alles

Und obwohl es ihr erster gemeinsamer Song ist, haben sie mit „Träum weiter“ nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet: „Sophia und ich kannten uns schon länger über verschiedenste gemeinsame Freunde und Musiker. Wir haben mal für ihr Projekt an Songs geschrieben und haben da sofort gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind“, so KAYEF, bevor SOPHIA weitererzählt: „In einer Session ist dann ‚Träum weiter‘ entstanden und wir haben den Song beide direkt gefühlt. Es ist die perfekte Mischung aus seiner und meiner musikalischen Sprache und wir konnten uns beide direkt damit identifizieren.“

Und können wir in Zukunft noch mehr Musik von beiden zusammen erwarten? KAYEF ist zuversichtlich: „⁠Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal was Gemeinsames zu machen. Wir haben einen tollen Vibe zusammen im Studio und ich finde musikalisch und menschlich hat das einfach super gepasst. Jederzeit wieder!“ SOPHIA ist da noch etwas zurückhaltender: „Erstmal konzentrieren wir uns jetzt voll auf ‚Träum weiter‘ und dann schauen wir, was die Zukunft bringt.“ Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn da noch mehr von den beiden kommt! 🥰

