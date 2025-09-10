SOPHIA und KAYEF über ihren Song „Träum weiter“: „Man sollte sich nicht von anderen entmutigen lassen“

Und obwohl es ihr erster gemeinsamer Song ist, haben sie mit „Träum weiter“ nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet: „Sophia und ich kannten uns schon länger über verschiedenste gemeinsame Freunde und Musiker. Wir haben mal für ihr Projekt an Songs geschrieben und haben da sofort gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind“, so KAYEF, bevor SOPHIA weitererzählt: „In einer Session ist dann ‚Träum weiter‘ entstanden und wir haben den Song beide direkt gefühlt. Es ist die perfekte Mischung aus seiner und meiner musikalischen Sprache und wir konnten uns beide direkt damit identifizieren.“

Und können wir in Zukunft noch mehr Musik von beiden zusammen erwarten? KAYEF ist zuversichtlich: „⁠Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal was Gemeinsames zu machen. Wir haben einen tollen Vibe zusammen im Studio und ich finde musikalisch und menschlich hat das einfach super gepasst. Jederzeit wieder!“ SOPHIA ist da noch etwas zurückhaltender: „Erstmal konzentrieren wir uns jetzt voll auf ‚Träum weiter‘ und dann schauen wir, was die Zukunft bringt.“ Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn da noch mehr von den beiden kommt! 🥰