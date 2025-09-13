Spotify Losless: Warum deine Musik bald besser klingt

Spotify merkte in einer Pressemitteilung an, dass man plane, das Feature in „ausgewählten Märkten“ auszurollen – und Deutschland gehört auch dazu. Bisher ist angedacht, dass das neue Feature Ende Oktober eingeführt werden soll – also kurz vor der Preiserhöhung, die Mitte November ansteht. Wenigstens bekommt man etwas für sein Geld, denn für alle Premium-Abonnent*innen ist es kostenlos.

Das Feature Losless verspricht, dass Songs sich deutlich besser anhören und man einen klareren Klang feststellen kann. Sobald das Feature verfügbar ist, bekommen alle Abonnent*innen eine Benachrichtigung auf Spotify. Ob man trotzdem noch in den Einstellungen die Soundqualität anpassen muss, ist bisher (Stand: 11. September 2025) unklar.