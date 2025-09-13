Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram
Fortschritte – Beat for Beat

Spotify Losless: Warum deine Musik bald besser klingt

bravo-logo
BRAVO Team

Die Beschwerden wurden endlich erhört: Spotify ändert bald die Abspielqualität seiner Songs – aber auch in Deutschland?

Man sieht ein Handy, auf dem das „Spotify“-Logo abgebildet ist. Daneben liegen Kopfhörer.
Der Ton macht die Musik: Das hat auch endlich Spotify verstanden. Foto: IMAGO / Zoonar
Auf Pinterest merken

Spotify Losless: Was hat es mit dem Feature auf sich?

Sound ist alles – vor allem bei Musik. Wenn du deinen Lieblingssong hörst, möchtest du ja nicht, dass er so klingt, als würde er gerade aus einer Blechtrommel schallen. Das hat mittlerweile auch Spotify verstanden, denn nach jahrelanger Kritik hat man sich entschieden, die Tonqualität der Songs anzupassen. Im Rahmen des Launches vom Feature „Losless“ möchte man mit der Qualität von Streamingdiensten wie Apple Music gleichziehen. Aber können wir auch bald von besserer Musik profitieren oder hält man das Feature in Deutschland zurück?

Person hält ein Handy in der Hand, auf dem man ausschließlich das Logo von Spotify sieht. - Foto: IMAGO / photothek
Spotify: Warum man neben Musik bald auch DMs bekommt

Spotify ist häufig in aller Munde – meist wegen Preiserhöhungen. Nun kommt aber ein neues Feature, bei dem sich folgende Frage stellt: Braucht man das?

Spotify Losless: Auch in Deutschland gibt es was auf die Ohren

Spotify merkte in einer Pressemitteilung an, dass man plane, das Feature in „ausgewählten Märkten“ auszurollen – und Deutschland gehört auch dazu. Bisher ist angedacht, dass das neue Feature Ende Oktober eingeführt werden soll – also kurz vor der Preiserhöhung, die Mitte November ansteht. Wenigstens bekommt man etwas für sein Geld, denn für alle Premium-Abonnent*innen ist es kostenlos.

Das Feature Losless verspricht, dass Songs sich deutlich besser anhören und man einen klareren Klang feststellen kann. Sobald das Feature verfügbar ist, bekommen alle Abonnent*innen eine Benachrichtigung auf Spotify. Ob man trotzdem noch in den Einstellungen die Soundqualität anpassen muss, ist bisher (Stand: 11. September 2025) unklar.

Guter Sound – aber welche Musik soll man hören?
SOPHIA und KAYEF stehen gemeinsam in einem Feld, im Hintergrund ist eine kleine Stadt zu sehen - Foto: Phil Hessler
SOPHIA und KAYEF über ihren Song „Träum weiter“: „Man sollte sich nicht von anderen entmutigen lassen“

Mit „Träum weiter“ veröffentlichten SOPHIA und KAYEF vergangenen Freitag (05. September) ihren ersten gemeinsamen Song. Im Interview mit BRAVO.de haben die beiden unter anderem verraten, worum es in dem Song geht und ob wir noch mehr gemeinsame Projekte der beiden zu hören bekommen. 👀

Musik-Highlights 2025 - Foto: Universal Music, Petros Studio, IMAGO/ZUMA Press Wire
Musik-Highlights 2025: Diese Stars veröffentlichen ein neues Album! 🎶

Neues Jahr, neue Musik: Auch 2025 wird es wieder einige großartige neue Alben geben. Damit dir davon auch keines entgeht, haben wir hier für dich die Musik-Highlights 2025 gesammelt!🥰

Tour-Highlights 2025: Diese Mega-Stars kommen nach Deutschland! - Foto: Universal Music, Jacob Marwein, Phoebe Fox, Warner Music
Tour-Highlights 2025: Diese Mega-Stars kommen nach Deutschland!

Es gibt doch wohl kaum etwas Besseres als Live-Musik, oder? 😍 Damit du 2025 auch keine Show verpasst, haben wir hier für dich die Konzert-Highlights 2025 gesammelt!

NewsMusik
14 Jahre „Berlin – Tag und Nacht“ - Foto: RTL II
14 Jahre „Berlin – Tag und Nacht“: Die schönsten Momente der Darsteller*innen und Zukunftswünsche

Heute, am 12.09.2025, feiert „Berlin – Tag und Nacht“ 14-jähriges Jubiläum und das muss natürlich gefeiert werden! Im BRAVO.de-Interview erzählen die Darsteller*innen von ihren bisherigen Highlights und verraten, was sie sich für ihre Charaktere wünschen.

Spider-Man: Brand New Day: Alle Infos zum vierten Film mit Tom Holland! - Foto: IMAGO / Capital Pictures
„Spider-Man: Brand New Day“: Wie steht es um MJ und Ned?🕷️👀

ENDLICH ist es sicher: Es wird einen vierten "Spider-Man"-Film mit Tom Holland geben! Alle Infos zum Film haben wir hier für dich gesammelt.

Emma Watson und Tom Felton sitzen sich bei einer „Harry Potter“-Reunion gegenüber. - Foto: IMAGO / Picturelux
„Alchemised“: Die wohl teuerste Harry Potter Fanfiction wird zum Film

Es ist nichts Neues, dass Fanfictions verfilmt werden: So war zum Beispiel „After“ eine Fanfic in Bezug auf Harry Styles. Nun wird eine „Harry Potter“ Fangeschichte adaptiert … doch worauf basiert diese?

Mario (links) und Luigi sind in Klempner-Montur bester Dinge und wollen ihre Fäuste gegeneinanderschlagen. - Foto: IMAGO / Picturelux
Videospieladaptionen: Diese Games kommen ins Kino, auf Netflix und Co.

Während die letzten Jahre Superhelden die Unterhaltungsindustrie dominiert haben, sind es nun Videospiele, die immer häufiger verfilmt werden. Wir zeigen dir, welche Projekte es unter den Umsetzungen gibt – vielleicht ist ja dein Lieblingsgame dabei …

SOPHIA und KAYEF stehen gemeinsam in einem Feld, im Hintergrund ist eine kleine Stadt zu sehen - Foto: Phil Hessler
SOPHIA und KAYEF über ihren Song „Träum weiter“: „Man sollte sich nicht von anderen entmutigen lassen“

Mit „Träum weiter“ veröffentlichten SOPHIA und KAYEF vergangenen Freitag (05. September) ihren ersten gemeinsamen Song. Im Interview mit BRAVO.de haben die beiden unter anderem verraten, worum es in dem Song geht und ob wir noch mehr gemeinsame Projekte der beiden zu hören bekommen. 👀