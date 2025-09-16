„Monster“-Staffel 3: Der erste Trailer ist da – und der hat es in sich!

Edward Theodore Gein wurde 1906 in Wisconsin geboren. Zeiten seines Lebens war er als Mörder, Leichendieb, Grab- und Leichenschänder bekannt. Er wuchs mit einem alkoholkranken Vater und einer mehr als religiösen Mutter auf. So verlangte seine Mutter, Augusta Gein, beispielsweise, dass er und sein Bruder ihr Leben lang keusch bleiben sollen. 1940 starb Ed Geins Vater und vier Jahre später kaum auch sein älterer Bruder Henry bei einem Brand auf der Familienfarm ums Leben. Ein Jahr später hatte dann Geins Mutter einen Schlaganfall, was sie und ihren Sohn noch enger zusammenschweißte. Nach einem zweiten Schlaganfall, den sie kurz danach erlitt, starb Augusta Gein.

Ed Gein verkehrte nach ihrem Tod häufig in einer örtlichen Kneipe, der „Pine Grove Tavern“, insbesondere weil die Besitzerin Mary Hogan laut Gein große Ähnlichkeit zu seiner Mutter hatte. Da Hogan dazu neigte auch mit anderen Männern zu flirten, die nicht Ed waren, erschoss er die Kneipenbetreiberin am 08. Dezember 1954 und brachte die Leiche zu sich nach Hause.