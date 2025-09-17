„One Piece“: Neuer Behind-the-Scenes Trailer ist da!🌊

Anime-Fans hatten in den letzten Jahren nicht viel zu feiern, wenn es um Real-Verfilmungen ihrer Lieblings-Storys ging. War vieles doch lieblos umgesetzt. Aber:

Anders bei der neuen Netflix-Adaption von „One Piece“. Die Serie basiert auf der meistverkauften Manga-Reihe aller Zeiten von Eiichiro Oda und zeigt ein legendäres Piraten-Abenteuer auf hoher See 🏴‍☠️

Monkey D. Ruffy ist ein junger Abenteurer, der schon immer den Wunsch nach Freiheit hatte. Eines Tages kehrt er seinem kleinen Dorf den Rücken und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um einen legendären Schatz zu finden, der ihn zum König der Piraten machen soll. Doch dazu braucht er ein Segelschiff und natürlich eine Mannschaft. Auf der Suche nach dem Schatz erforschen Ruffy und seine Crew die fantastischen Weiten des Meeres, hängen Marine-Soldaten ab und überlisten gefährliche Rivalen …

Ein Abenteuer jagt das nächste! Die Manga-Vorlagen begeistern seit über zwei Jahrzehnten Fans. Und die Anime-Serie umfasst über 1.000 Folgen aus aktuell 22 Staffeln.

Und der Erfolg scheint sich auch bei Netflix fortsetzen zu können: In über 80 Ländern schaffte es die neue Serie auf Platz 1 der hauseigenen Streaming Charts!