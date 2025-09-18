„Camp Rock 3“: Alle Infos zum neuesten Film! 🎸😍
15 Jahre nachdem wir uns mit „Camp Rock 2: The Final Jam“ erstmal von unserem Lieblingscamp verabschiedet haben, wurde nun offiziell bestätigt: Wir können bald wieder dahin zurückkehren! Alles, was schon über die Fortsetzung bekannt ist und was du über „Camp Rock 3“ wissen solltest, erfährst du hier! 👀⤵️
"Camp Rock 3" bestätigt – Produktion gestartet
Schon länger kocht die Gerüchteküche um einen möglichen Teil 3 der Disney-Filme. Im August droppte Joe Jonas dann mehr oder weniger unfreiwillig in einem Interview, dass er noch das Skript für „Camp Rock 3“ lesen müsse. Von Seiten Disneys blieb es aber still… bis jetzt! Seit Anfang der Woche gingen schon Videos auf Social Media rum, die die Jonas Brothers am Set von Camp Rock 3 in Vancouver zeigten. Gestern wurde es aber nun wirklich offiziell gemacht: Die Dreharbeiten an der Fortsetzung haben begonnen! Dazu gab es auch schon einen kurzen Clip, der uns einen kleinen Einblick, der vor allen die Jonas Brothers aka Connect 3 zeigt, gibt.
"Camp Rock 3" mit den Jonas Brothers – und Demi Lovato?
Nick, Joe und Kevin sind also wieder als Nate, Shane und Jason am Start. Und nicht nur die Fans scheinen sich darüber zu freuen, sondern auch die Brüder. Denn die posteten auf ihren Social-Media-Kanälen schon ganz fleißig ein paar Eindrücke. Das bisherige Highlight davon: Die Nachstellung der ikonischen „I’m Shane Gray for crying out loud“-Szene aus dem ersten Teil. 👀
Die Jonas Brothers kehren als Connect 3 wieder ins Camp zurück, doch wie sieht es mit Demi Lovato als Mitchie Torres aus? Bisher gibt es dazu noch keine genaueren Infos – ABER: Die Sängerin wurde als ausführende Produzentin bestätigt! Also auch sie wird Teil des Films sein. Ob wir sie auch vor der Kamera sehen werden, müssen wir noch abwarten… aber ein kleiner „Gast“-Auftritt sollte doch eigentlich drin sein, oder? 👀
"Camp Rock 3": Darsteller*innen
Sicher zurückkehren, werden diese bekannten Gesichter aus den ersten beiden „Camp Rock“-Filmen:
Nick Jonas als Nate Gray
Joe Jonas als Shane Gray
Kevin Jonas als Jason Gray und
Maria Canals-Barrera als Connie Torres
Und natürlich gibt es nach 15 Jahren zwischen Teil 2 und 3 auch eine ganz neue Generation an Camper*innen:
Liamani Segura als Sage
Hudson Stone als Desi
Lumi Pollack als Rosie
Malachi Barton als Fletch
Casey Trotter als Cliff
Brooklynn Pitts als Callie
Ava Jean als Madison und
Sherry Cola als Lark
Vielleicht haben ja auch noch ein paar mehr Stars der ersten Filme einen Gastauftritt im neuen Teil?👀
"Camp Rock 3": Inhalt
Auch wenn die Produktion gerade erst gestartet ist, wurde die grobe Handlung des Filmes schon veröffentlicht: „Die Geschichte beginnt, als Connect 3, ihren Support-Act für eine große Reunion-Tour verlieren und zu ihrem geliebten Camp Rock zurückkehren, um das nächste große Talent zu entdecken. Während die Camper um die Chance wetteifern, als Support-Act für ihre Lieblingsband aufzutreten, steigen die Spannungen und Freundschaften werden auf die Probe gestellt, was zu unerwarteten Allianzen, Enthüllungen und Romanzen führt. Zu den brandneuen Campern von Camp Rock gehören die mutige und entschlossene Sage und ihr lockerer Bruder Desi, das Cello-Wunderkind Rosie, der Schlagzeuger Cliff mit seinem eigenen Beat, die Choreo-Queen Callie, die einschüchternde Influencerin Madison und der Bad-Boy des Camps, Fletch.“ Wer sich wohl den begehrten Platz im Vorprogramm von Connect 3 sichern wird? Wir sind auf jeden Fall schon mega hyped! 😍