„Camp Rock 3“: Alle Infos zum neuesten Film! 🎸😍

Sicher zurückkehren, werden diese bekannten Gesichter aus den ersten beiden „Camp Rock“-Filmen:

Nick Jonas als Nate Gray

Joe Jonas als Shane Gray

Kevin Jonas als Jason Gray und

Maria Canals-Barrera als Connie Torres

Und natürlich gibt es nach 15 Jahren zwischen Teil 2 und 3 auch eine ganz neue Generation an Camper*innen:

Liamani Segura als Sage

Hudson Stone als Desi

Lumi Pollack als Rosie

Malachi Barton als Fletch

Casey Trotter als Cliff

Brooklynn Pitts als Callie

Ava Jean als Madison und

Sherry Cola als Lark

Vielleicht haben ja auch noch ein paar mehr Stars der ersten Filme einen Gastauftritt im neuen Teil?👀