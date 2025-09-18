Andere Portale
„Berlin – Tag und Nacht“-Star Alex Khachab nach Szene mit Charli und Elias: „Mir kamen drei Mal die Tränen“

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Letzte Woche machte Karim eine Entdeckung, die ihn emotional zerriss: Er erwischte seine Freundin Charli mit seinem besten Freund Elias. Im BRAVO.de-Interview erzählt Alex Khachab unter anderem, ob er schon mal betrogen wurde und was der Seitensprung für seine Freundschaft mit Charli und Elias bedeutet.

Charlie und Alex, der einen Brief in der Hand hält; beide haben Tränen in den Augen
Karim hat stark mit dem Betrug und der Trennung von Charli zu kämpfen Foto: RTL II
Auf Pinterest merken

Alex Khachab: Hat er schon mal erlebt, was Karim aktuell durchmacht?

Es war ein richtiger Schock für Karim, als er seine Freundin zusammen mit Elias ertappt – verständlicherweise. Wie hat Karim-Darsteller Alex Khachab die Szene erlebt? „Ich fand die Szene und den Dreh so emotional und schön, dass ich regelrecht auf die Ausstrahlung der Folge gewartet hatte, damit ich mir endlich die fertige Szene anschauen kann. Ich glaube, ich habe mir die Szene inzwischen mindestens dreimal angeschaut, und mir kamen dreimal die Tränen. Ich liebe emotionale Szenen und diese Szene mochte ich besonders.“

Was sich nach dieser Szene bestimmt viele fragen: Wurde der Schauspieler selbst schon mal betrogen und konnte sich so besser in Karims Situation hineinversetzen? „Ich wurde wissentlich noch nicht betrogen und habe das, was Karim da erleben musste, zum Glück noch nie gefühlt und kann mir ehrlich gesagt auch nur schwer vorstellen, wie sich das anfühlt. Da ich die Situation aus eigener Erfahrung nicht kenne, hatte ich am Anfang auch ein bisschen Bedenken, dass ich in der Szene vielleicht nicht das rüberbringe, was ich rüberbringen will, das hat sich während des Drehs aber gelegt.“

Gibt es noch eine Chance für Alex, Charli & Elias?

Fremdgehen ist für Alex ein absolutes No-Go: „Treue ist mir sehr wichtig, eigentlich mit das Wichtigste überhaupt in einer Beziehung.“ Doch wann fängt Untreue für Alex eigentlich an? „Ich würde sagen, dass für mich Fremdgehen schon an dem Punkt anfängt, wenn man eine emotionale Bindung zu einer anderen Person aufbaut und man dieser Person gefühlsmäßig genauso nah oder sogar nähersteht als dem Partner oder der Partnerin.“

Was der Seitensprung von Charli mit Elias für die Zukunft der eigentlichen Freundschaft zwischen den dreien bedeutet? „Nach den Ereignissen ist für Karim die Freundschaft erst mal vorbei. Ich denke, das wäre im echten Leben auf jeden Fall auch so. Ob sich die drei noch mal zusammenraufen oder ob alles noch schlimmer wird, wird sich zeigen, ich bin gespannt.“ Das sind wir auf jeden Fall auch!

