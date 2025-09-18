„Berlin – Tag und Nacht“-Star Alex Khachab nach Szene mit Charli und Elias: „Mir kamen drei Mal die Tränen“

Es war ein richtiger Schock für Karim, als er seine Freundin zusammen mit Elias ertappt – verständlicherweise. Wie hat Karim-Darsteller Alex Khachab die Szene erlebt? „Ich fand die Szene und den Dreh so emotional und schön, dass ich regelrecht auf die Ausstrahlung der Folge gewartet hatte, damit ich mir endlich die fertige Szene anschauen kann. Ich glaube, ich habe mir die Szene inzwischen mindestens dreimal angeschaut, und mir kamen dreimal die Tränen. Ich liebe emotionale Szenen und diese Szene mochte ich besonders.“

Was sich nach dieser Szene bestimmt viele fragen: Wurde der Schauspieler selbst schon mal betrogen und konnte sich so besser in Karims Situation hineinversetzen? „Ich wurde wissentlich noch nicht betrogen und habe das, was Karim da erleben musste, zum Glück noch nie gefühlt und kann mir ehrlich gesagt auch nur schwer vorstellen, wie sich das anfühlt. Da ich die Situation aus eigener Erfahrung nicht kenne, hatte ich am Anfang auch ein bisschen Bedenken, dass ich in der Szene vielleicht nicht das rüberbringe, was ich rüberbringen will, das hat sich während des Drehs aber gelegt.“