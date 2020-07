Videospiel von 1985 bei Auktion versteigert

Für Gaming-Fun müssen Spieler immer tiefer in die Tasche greifen, denn Videospiele werden immer teurer. Die Entwickler stecken jede Menge Stunden Arbeit in neue Spiele und die Produktionskosten schnellen in die Höhe. Auch der Release von Next-Gen-Konsolen wie der PlayStation 5 oder der Xbox Series X bringt einen weiteren Preissprung. Von höheren Preisen lassen sich viele Gamer trotzdem nicht abschrecken, vor allem, wenn sie es auf ein ganz bestimmtes Spiel abgesehen haben. Seine Liebe zu „Super Mario“ hat ein Retro-Spiele-Fan bei einer Auktion in den USA unter Beweis gestellt.

Neuer Weltrekord: Bieter zahlt 114.000 Dollar für „Super Mario Bros.“

Bei der Auktion hat der Bieter ein originalverpacktes „Super Mario Bros.“-Videospiel für sage und schreibe 114.000 Dollar, das sind umgerechnet ca. 100.000 €, ersteigert! Das Spiel stammt aus dem Jahr 1985, dem Geburtsjahr von „Super Mario“. Im September 1985 kam das erste „Super Mario“-Spiel in Japan raus, in Europa wurde es zwei Jahre später auf den Markt gebracht. Eine so hohe Summe konnte vorher kein anderes originalverpacktes Videospiel erzielen, das „Super Mario Bros.“-Game ist somit das teuerste Videospiel der Welt! Der Rekord lag davor bei 75.000 Dollar, so viel brachte ein Original-Exemplar vom Spiel „Mega Man“ von 1987 ein.

